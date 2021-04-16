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法院認證非竊錄 外遇男告前妻「找財產」要她賠挫敗

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

陳姓男子外遇宜蘭市一家美術教室王姓女負責人，他和黃姓妻子離婚後，黃女訴請給付剩餘財產，台灣高等法院花蓮分院判陳應給付她154萬餘元。陳指控前妻教唆女子「翁靖琪」到美術教室錄下他說明開課時段、收費標準等內容，認為侵犯他隱私權和言談自主權，求償100萬元。宜蘭地方法院判陳敗訴，他上訴遭台灣高等法院駁回確定。

高等法院指出，黃姓前妻為向法院陳報而取得錄音，這與一般「竊錄」不同，況且「翁靖琪」是通訊的一方，難認是非法取得，既然黃女的行為沒有違法性，就無須賠償。

陳姓男子原任職花蓮一所私立高中，後來以「轉換跑道」為由一去專任工作；前年陳父過世，訃聞上王女列「孝媳」。黃姓前妻指陳2009年起即出軌王女並同居，而夫妻倆在2015年8月經法院裁判離婚，花蓮高分院裁准黃女以15萬元擔保，對陳150萬元範圍內的財產為假扣押。

陳姓男子指控前妻在前年4月7日教唆「翁靖琪」到女友經營的文創公司美術教室，錄下和他之間的談話，同月29日又打電話到公司錄下他非公開談話，陳稱這違反了通訊保障及監察法，因此求償100萬元。

黃姓前妻表示，她有假扣押權，剛好「翁靖琪」問她有沒有合適的畫室讓她進修，她在網路上看過情敵公司的臉書，懷疑前夫在裡頭授課、有收入，因此建議翁女前去查問授課師資與收費標準。黃女主張文創公司工作處所非不公開場所，網路上也有廣告、營運和招生狀態，應沒有侵害到前夫隱私。

宜蘭地院指通訊保障及監察法明定「監察者為通訊之一方或已得通訊之一方事先同意，而非出於不法目的者，不罰」，而「翁靖琪」是談話當事人的一方，錄音內容包含她本人的對話，所錄得的談話自非屬「他人」非公開談話。另外刑法妨害秘密罪是要保護人民非公開的活動、言論或談話，

但若參與者一方不想保持秘密，雖他方主觀欲保持秘密，並不因此成為「非公開」，在場人不因此於法律上負保守秘密義務。宜院認為陳的主張無理，判敗訴。

陳上訴，高等法院發現雙方自2014年起因財產紛爭涉訟經年，宜蘭地院在其中一案訊問時，陳自陳因花蓮大地震，想離開花蓮，才會處分名下的不動產。陳還說有些現金拿去還債，有些還在戶頭，只是前妻「沒有查到」，假扣押只能就債權人已知的財產執行，不能請求陳報債務人的財產，他沒有義務告知前妻哪裡有財產。

高院指民事案件是當事人進行主義，以當事人自行舉證為主，法院調查為輔，當事人得以符合比例原則的方法蒐集證據。陳主張前妻教唆他人偽裝學畫學生入內或打電話錄音，高院認為就算是刻意錄音，但對話內容是要獲取陳在文創公司的工作、報酬資訊，以便向法院陳報他的所得，前妻也沒對外散布，符合相當性、必要性。

高院認定本案事證明確，陳上訴無理由而駁回，且不得再上訴。

陳姓夫妻離異，台灣高等法院花蓮分院判陳應給付她154萬餘元，陳指控前妻教唆別人到女友經營的美術教室錄下他說明開課時段、收費標準等內容，認為侵犯他隱私權和言談自主權，求償100萬元。宜蘭地方法院判陳敗訴，他上訴遭台灣高等法院駁回確定。記者王宏舜／攝影
陳姓夫妻離異，台灣高等法院花蓮分院判陳應給付她154萬餘元，陳指控前妻教唆別人到女友經營的美術教室錄下他說明開課時段、收費標準等內容，認為侵犯他隱私權和言談自主權，求償100萬元。宜蘭地方法院判陳敗訴，他上訴遭台灣高等法院駁回確定。記者王宏舜／攝影

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