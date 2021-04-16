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台南皮革公司欠稅187萬 負責人推亡父才是經營者被管收

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南市官田區一製革股份有限公司滯欠2011年度營業稅、2010、2011年度營利事業所得稅、2009年度地價稅、2010、2011年度房屋稅，以及違反水汙染防治法、空氣汙染防治法罰鍰共187萬多元，逾期不履行，經移送行政執行署台南分署強制執行，林姓負責人推稱父親是實際經營，不知資金流向，經查林父早於10年前已過世，台南分署昨晚向台南地院聲請管收獲准。

台南分署調查，目前該公司雖已解散，但近年來積欠營業稅、營利事業所得稅、地價稅、房屋稅及罰鍰共187萬多元，經南區國稅局新營分局等單位移送台南分署強制執行。

行政執行官劉惠仁調查發現，林擔任公司董事期間，2012年度資產負債表中有高達千萬的業主（股東）往來減少，昨天通知他到場時，訊問該筆資產流向，他答稱，父親是實際經營人，他不知流向。然而，關係人陳稱，該公司實際負責人是林，且經查林父早於2010年間死亡，認林辯稱不知資金流向，顯然是推諉之詞。

執行官訊問後，認定林符合「就應供強制執行的財產有隱匿或處分情事」及「已發見義務人財產不足清償其所負義務，於審酌義務人整體收入、財產狀況及工作能力，認有履行義務可能，別無其他執行方法，而拒絕報告其財產狀況或為虛偽報告」的管收事由，當場留置，經台南地院裁定管收並解送台南看守所附設管收所。

行政執行署台南分署昨天留置林姓負責人，經台南地院裁定管收並解送台南看守所附設管收所。圖／本報資料照
行政執行署台南分署昨天留置林姓負責人，經台南地院裁定管收並解送台南看守所附設管收所。圖／本報資料照

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