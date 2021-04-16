向學長立正敬禮博信任 女子騙退休海軍軍官177萬

吳姓女子3年前在餐廳認識呂姓海軍退役軍官，2人之間以「學長」、「學妹」互稱，吳眼見取信呂男，即開始謊稱認識證券行「邱經理」，並說有內線消息，可以穩賺不賠等話語，前後詐得呂177萬5000元，橋頭地院依詐欺罪嫌，判吳1年6個月，可上訴。

判決指出，吳女的丈夫曾是海軍官校畢業（已離婚），3年前她在左營區某間餐廳歌友會認識同樣是海軍軍官退役的呂姓男子，2人在通訊軟體間以學長、學妹互稱，甚至還有「只能再次向學長立正敬禮，學長對不起」等語，用軍中學長照顧學弟的傳統，博取呂男信任。

3年前4月，吳女向呂男佯稱認識證券行的「邱經理」，還握有內線消息，稱投資可以穩賺不賠，且股票漲跌瞬息萬變，為爭取投資時效，有隨時提領金錢必要，向呂男騙取提款卡，先後以自行提領或陪同呂男到銀行臨櫃提領等方式，騙取呂160萬8000元。

同年9月，吳女又向呂佯稱，介紹呂投資每月可獲利2萬元，呂隨即又到領出12萬元交給她，甚至辦理優惠存款銷戶。

後續，呂男女兒得知呂的存款遭吳女提領一空，規勸呂與吳斷絕聯繫，吳女得知後再向呂謊稱有「表姨的友人」有房屋可供出租，只是需要先收取租金，再騙取呂男3萬5000元。

最後，在同年10月，吳再次謊稱她經營魚貨買賣，若呂投資1萬2000元，即可獲利2000元，呂再提領1萬2000元給她。

案件經呂男女兒收到父親解約優惠存款訊息，趕到銀行現場，發現父親解約後，還被吳女騎車載走，她發現不對勁，苦勸父親下，呂才發現上當，一起向吳女提出告訴。