快訊

花旗銀撤出台灣消金市場 消費者5大權益必須知

台積電董事候選人出爐 麻省理工學院校長入列

聽新聞
test
0:00 / 0:00

監委糾舉少輔院霸凌案 法務部：立即調整主管職務

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

監察委員今天表示，桃園少年輔育院發生集體霸凌事件，因此提案糾舉並移請法務部處理；法務部晚間回應說，有關監察院糾舉桃園少輔院公務員一事，部長蔡清祥深感遺憾，立即嚴正要求矯正署馬上處理。

法務部說，將會依法調整桃園少輔院（現誠正中學桃園分校）當事人職務，並澈底查明事實，究明責任，更應以收容學生為念，全力關懷及輔導，不容再有任何霸凌事件發生。

監委葉大華、王美玉今天舉行記者會表示，桃園少年輔育院院長邱量一、訓導科長林文志，推動校務能力不足，管理無方，致管教人員縱容學生幹部集體霸凌弱勢學生，還有學生幹部做莊聚賭勒索金錢，卻未依規定通報等。

監委調查認為，少輔院主官確有重大違失顯不適任現職，因此提案糾舉，監院並於今天通過本案提案，移請法務部依法處理，法務部晚間作出回應。

圖為法務部。記者王聖藜／攝影
圖為法務部。記者王聖藜／攝影

法務部 霸凌

延伸閱讀

縱容比賽手淫、聚賭勒索私刑 監院糾舉桃少輔高層

海關巡緝艇汰舊換新計畫期程延宕 監院糾正關務署

法務部發布檢察長人事異動 林邦樑出掌台北地檢

不滿司法院法務部調查報告 民團籲要負起政治責任

相關新聞

員工多為同一批...愛奇藝疑在台灣東山再起？3人遭約談

去年台灣愛奇藝因未取得主管機關國家通訊傳播委員會允許品牌代理服務，代理公司歐銻銻娛樂遭終止業務，不料士林地檢署查出過去歐...

向學長立正敬禮博信任 女子騙退休海軍軍官177萬

吳姓女子3年前在餐廳認識呂姓海軍退役軍官，2人之間以「學長」、「學妹」互稱，吳眼見取信呂男，即開始謊稱認識證券行「邱經理...

監委糾舉少輔院霸凌案 法務部：立即調整主管職務

監察委員今天表示，桃園少年輔育院發生集體霸凌事件，因此提案糾舉並移請法務部處理；法務部晚間回應說，有關監察院糾舉桃園少輔...

台南皮革公司欠稅187萬 負責人推亡父才是經營者被管收

台南市官田區一製革股份有限公司滯欠2011年度營業稅、2010、2011年度營利事業所得稅、2009年度地價稅、2010...

小學生玩「鬼抓人」撞斷門牙 父母判賠6萬餘元

高市一所國小男女學童玩「鬼抓人」，小女生在推擠過程中撞斷門牙，因醫師建議女童需裝牙套，女童家長據此向男童家長求償近27萬...

蔡英文博士論文真假？彭文正怒吿法官嗆「要知恥反省」

媒體人彭文正多次質疑蔡英文博士學位的真實性，被台北地檢署依妨害名譽罪嫌起訴；彭文正為確定論文真偽，提確認1984年英國倫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。