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監委糾舉少輔院霸凌案 法務部：立即調整主管職務
監察委員今天表示，桃園少年輔育院發生集體霸凌事件，因此提案糾舉並移請法務部處理；法務部晚間回應說，有關監察院糾舉桃園少輔院公務員一事，部長蔡清祥深感遺憾，立即嚴正要求矯正署馬上處理。
法務部說，將會依法調整桃園少輔院（現誠正中學桃園分校）當事人職務，並澈底查明事實，究明責任，更應以收容學生為念，全力關懷及輔導，不容再有任何霸凌事件發生。
監委葉大華、王美玉今天舉行記者會表示，桃園少年輔育院院長邱量一、訓導科長林文志，推動校務能力不足，管理無方，致管教人員縱容學生幹部集體霸凌弱勢學生，還有學生幹部做莊聚賭勒索金錢，卻未依規定通報等。
監委調查認為，少輔院主官確有重大違失顯不適任現職，因此提案糾舉，監院並於今天通過本案提案，移請法務部依法處理，法務部晚間作出回應。
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