男子揮國旗迎總統車隊被法辦不起訴 警方：尊重檢方
方姓男子1月22日上午，見總統車隊經過嘉義縣水上鄉路段，站路旁持國旗搖晃，被水上警分局依公共危險罪嫌函送法辦，檢訊後認為，方男行為未造成交通不便，也未達損害壅塞道路程度，不起訴處分。
水上警方說，當時是依據「特種勤務條例」對特勤安全維護對象，採取勤務作為，對地檢署不起訴處分表示尊重，會將此案例作為日後勤務及執法作為參考，呼籲鄉親有任何政治訴求，應循正常管道和平理性表達，勿造成公眾或特定對象危害而誤觸法網。
警方表示，方姓男子1月22日上午9點，在台1線水上鄉龍德村十一指厝路段旁，見總統車隊欲行經該處，手持伸縮棒懸掛國旗伸向機車道及慢車道上方揮舞，有妨害總統警衛車隊及其他用路人視線及路權之嫌疑，經道路警衛人員發現，通報線上警力攔查，將方男帶回查明過程，與檢方商議，依公共危險罪嫌法辦，後經檢方不起訴處分。
方男日前將收到不起訴書，傳給友人看，友人對「路邊揮舞國旗也涉公共危險？」直言離譜，還好檢察官明察秋毫，做不起訴處分。檢方偵訊時，方男否認有妨害交通安全，或造成危險狀態行為，指當時是歡迎官員，他認為官員看到國旗都會喜歡，而且他國旗是向上揮舞，不會造成公眾往來車輛危險。
檢察官檢視監視器，發現方揮舞國旗是45度角向上揮舞，路旁有機車通過；刑法妨害公眾往來安全罪，要有具體危險，損壞、壅塞、造成公眾往來危險，或造成人車不能、難以通行，可能發生危險行為方能成立，方男行為未達到該程度，依法做不起訴處分。
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