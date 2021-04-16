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員工多為同一批...愛奇藝疑在台灣東山再起？3人遭約談
去年台灣愛奇藝因未取得主管機關國家通訊傳播委員會允許品牌代理服務，代理公司歐銻銻娛樂遭終止業務，不料士林地檢署查出過去歐銻銻娛樂的董事長范立達，以及2位高層趙善真、楊鳴疑用斯翠明科技公司名義違法代理愛奇藝業務，昨天兵分多路搜索5處據點，帶回相關文件，並約談范、趙、楊到案說明，昨天晚上訊後請回。
據了解，范立達從歐銻銻娛樂公司離開後，在斯翠明科技公司掛職法務長，趙善真掛職斯翠明負責人，楊鳴掛職斯翠明總經理。
士林地檢署查出斯翠明科技公司現有員工，大多在歐銻銻娛樂服務過，經長期蒐證，昨天兵分多路前往斯翠明公司現址、歐銻銻娛樂公司現址及范、趙、楊3人住家，查扣相關文件，同時約談范、趙、楊到案說明，昨天晚上訊後請回。
據了解，斯翠明科技公司員工向檢方透露，其確實違法代理愛奇藝影視業務。
據了解，若斯翠明僅是代理服務，僅違反行政罰，若是用分公司名義在台灣經營愛奇藝分公司，有從事業務活動，則違反兩岸關係人民條例。檢方目前先將查扣的相關文件釐清。
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