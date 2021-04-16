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小學生玩「鬼抓人」撞斷門牙 父母判賠6萬餘元

中央社 / 高雄16日電

高市一所國小男女學童玩「鬼抓人」，小女生在推擠過程中撞斷門牙，因醫師建議女童需裝牙套，女童家長據此向男童家長求償近27萬元。法院一審依過失比例判男童家長賠6萬餘元。示意圖／Ingimage
高市一所國小男女學童玩「鬼抓人」，小女生在推擠過程中撞斷門牙，因醫師建議女童需裝牙套，女童家長據此向男童家長求償近27萬元。法院一審依過失比例判男童家長賠6萬餘元。示意圖／Ingimage

高市一所國小男女學童玩「鬼抓人」，小女生在推擠過程中撞斷門牙，因醫師建議女童需裝牙套，女童家長據此向男童家長求償近27萬元。法院一審依過失比例判男童家長賠6萬餘元。

高雄地方法院判決指出，就讀國小的11歲陳姓女童與劉姓男童為同班同學，兩人108年2月12日在校園樓梯間玩「鬼抓人」遊戲時，因男童不慎推到女童，造成女童重心不穩，臉撞到鐵欄杆扶手，導致右上顎正中門牙斷裂。

男童家長事後表示歉意，除了先傳LINE訊息致歉，也包了1200元紅包。但女童家長在帶女兒看診後發現，醫師建議女童須裝設全瓷冠牙套，且需追蹤到成年後牙齦組織與位置後續變化，費用龐大，據此加上交通、看診、精神撫慰金等費用，向男童家長提出民事求償近27萬元。

男童家長出庭時主張，雖然男童有錯，但女童上下樓梯沒有小心慢行、避免奔跑，雙方應過失相抵，先前包的1200元紅包也應從中扣除。

法官審理後認為，2名孩童都是受有一定教育學生，應知在樓梯間奔跑嬉戲可能跌倒受傷，但卻因疏忽造成事故。審酌男童家長曾傳訊息「男童的力道不小，才會讓您的小孩受傷」，以及老師曾在聯絡簿記載「男童不小心撞到女童」等，足認男童有施力過重過失。

法官審酌女童家長求償金額，認為男童家長應賠償金額約為9萬元、再依據須負7成責任比例，判決男童家長須賠償6萬1251元，全案可上訴。

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