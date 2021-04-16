蔡英文博士論文真假？彭文正怒吿法官嗆「要知恥反省」

媒體人彭文正多次質疑蔡英文博士學位的真實性，被台北地檢署依妨害名譽罪嫌起訴；彭文正為確定論文真偽，提確認1984年英國倫敦政經學院（LSE）論文不存在訴訟，一審判彭文正敗訴，二審認為一審程序有瑕疵，廢棄原判決發回更審；台北地方法院更一審今開庭，百餘位支持者塞爆法院鼓譟、吶喊口號，彭文正也反告法官張詠惠損害賠償訴訟，要求賠償200萬元並登報道歉。

彭文正和委任律師認為，承審法官張詠惠在一審已「實質」判決，不應再擔任承審更一審案件的法官，但未在庭前遞出法官迴避聲請狀，反而當庭要求法官自行迴避。

彭文正委任律師指出，一審宣判後，他已自訴法官偽造文書、加重誹謗罪嫌，在案件未終結前，法官都是他的訴訟被告，質問「妳可以公正處理本案嗎」、「法官不是神也非聖人，妳會不遷怒、不二過嗎」，更直指法官「人要自我知道羞恥」。

律師認為，法官一審已做出實體判斷的判決，表達完全心證，不適合在審理本案；另法官問及迴避的法律依據，律師反駁「法官是法律專家，不要也不該問我們法律上的依據」。

法官諭知未收到聲請迴避書狀，且沒有符合民事訴訟法規定應迴避的法定事由，續行言詞辯論；但彭文正不滿，起身告知法官「我不相信你的公平性」，並要求離庭提告，經法官告知未經允許不能擅自離庭，他說「我年紀大，去上廁所總可以吧」，隨即離開法庭。

彭文正離庭後向法院遞狀提損害賠償訴訟，要求張詠惠賠償200萬元並在四大報刊登道歉啟事；事後，彭文正返回法庭，大聲朗讀提告的內容，隨即被法官制止，否則要讓法警請他出法庭冷靜。

彭文正另指出，「希望法官知恥、深切反省」，並認為此和司法正義有關，也和本案有關，質疑為何不能法庭上發言。

蔡英文委任律師指出，彭文正和訴訟代理人利用訴訟來製造話題，作為自身節目的素材和話題，企圖增加節目內容吸引注意，也嚴重影響法庭秩序，另對方遲遲不願說明訴之聲明，因此拒絕辯論；法官諭知全案候核辦。