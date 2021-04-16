縱容比賽手淫、聚賭勒索私刑 監院糾舉桃少輔高層

監察委員葉大華、王美玉今天舉行記者會表示，桃園少年輔育院院長邱量一、訓導科長林文志，推動校務能力不足，管理無方，致管教人員縱容學生幹部集體霸凌弱勢學生，並有學生幹部做莊聚賭勒索金錢，卻未依規定通報，確有重大違失顯不適任現職，因此提案糾舉。監院今天通過該提案並移請法務部依法處理。

二位監委指出，行政院為推動少年輔育院改制為矯正學校，於2019年7月3日起由誠正中學在桃園少年輔育院設置分校，投入大量預算並擴增人員編制，預定於今年7月正式轉型為少年矯正學校；但該校在轉型期間，僅去年下半年迄今，通報法務部矯正署之重大囚情案件，涉及學生集體鬥毆、霸凌或搖房事件計有18件，明顯高於其他矯正學校，甚至引發十二名學生集體圍毆一名學生之集體霸凌事件，已近乎失控。

二位監委表示，桃園少年輔育院為求管理便利，長期以來縱容學生幹部暴力管理學生，積弊甚深；被糾舉人任職期間卻仍縱容「喬班」、「龍頭」等強凌弱次文化繼續複製，未能積極予以導正，終至衍生日益嚴重之結構性集體霸凌事件。

二位監委指出，學生如不遵守學生幹部指示或有不識相行為，即可能被罰抄寫佛經、不准睡覺、或被以直拳捶打側腹部、處罰比賽打手搶（自慰）、灌生水到嘔吐等私刑手法加以凌虐；且發生集體霸凌鬥毆事件後，校方又以隔離保護為由，將受害學生移入靜心園（隔離房），並將加害學生留原班考核等，根本影響學生違法意識及獎懲之正確認知。邱量一、林文志身為院長及訓導科長，未能落實矯正教育理念，重建組織文化，致連續發生集體霸凌事件，難辭其咎。

此外，桃園少年輔育院於今年過年期間，又發生學生幹部以自製天九牌推筒子作莊，鎖定該班家中較常接濟金錢的學生對賭，有學生分別積欠10萬元、8萬元鉅額賭資，做為莊家的幹部並要脅被害學生家屬匯款至指定帳戶，邱量一、林文志發現該重大違規事件後，竟未第一時間報告矯正署，亦未向社政及教育單位通報，確有重大違失。