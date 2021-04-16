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20名新任檢察長名單出爐 5月7日前到任辦理交接

中央社 / 台北16日電

檢察長異動名單今天出爐，共有20名新任檢察長，其中5人首度獲派檢察長。對於名單，檢審會並無異議，相關調動人員預定於5月7日前擇日統一到任新職並辦理交接作業。

檢察長異動名單今天出爐，共有20名新任檢察長，其中「天下第一署」北檢檢察長由金門高分檢檢察長林邦樑接任，花檢檢察長俞秀端調任彰檢檢察長。

檢察人士指出，全國除最高檢察署，另有28個檢察（分）署，除高檢署、台中高分檢、桃園地檢署、新竹地檢署、雲林地檢署、台南地檢署、高雄地檢署、橋頭地檢署，其餘20個檢察首長都換人，異動幅度大。

因應高雄高分檢及台北、新北、苗栗地方檢察署共4名檢察長職期將於5月6日屆滿6年，及另有2名檢察長任期未到但另有他用，今年共有6名檢察長缺額。

檢察官人事審議委員會日前提出12人建議人選，供法務部長蔡清祥圈選。蔡清祥從中拔擢台中高分檢檢察官黃智勇（司法官訓練所第37期）、高檢署檢察官戴文亮（36期）、法務部參事張春暉（36期）、台南高分檢檢察官鍾和憲（35期）、台中高分檢檢察官蔡宗熙（34期）、法務部參事洪培根（27期）；洪培根曾任檢察長，其餘5人則是首度獲派任檢察長。

新任高分檢檢察長名單包括台灣高等檢察署台南檢察分署費玲玲（21期）、高雄高分檢張清雲（17期）、花蓮高分檢朱家崎（24期）、金門高分檢洪培根。

地檢部分，福建高等檢察署金門檢察分署檢察長林邦樑（26期）接任北檢檢察長；其餘新任檢察長名單包括，士林地檢署繆卓然（30期）、新北地檢署徐錫祥（31期）、苗栗地檢署陳松吉（32期）、台中地檢署黃謀信（33期）、彰化地檢署俞秀端（35期）。

新任檢察長名單還包括南投地檢署張云綺（35期）、嘉義地檢署張曉雯（33期）、屏東地檢署張介欽（36期）、台東地檢署蔡宗熙、花蓮地檢署鍾和憲、宜蘭地檢署李嘉明（33期）、基隆地檢署余麗貞（32期）、澎湖地檢署張春暉、金門地檢署戴文亮、連江地檢署黃智勇。

此外，現任高雄高分檢檢察長楊治宇（21期）、北檢檢察長周章欽（23期）均將調任最高檢檢察官；新北檢檢察長王文德（30期）、苗檢檢察長鄭鑫宏（31期）均調任高檢署主任檢察官。

台中地檢署檢察長毛有增（30期）、基隆地檢署檢察長柯麗鈴（23期）均調任司法行政職務，函報行政院核定中。

法務部長蔡清祥今天上午向檢審會公布新任檢察長名單並徵詢意見，檢審會並無異議，相關調動人員預定於5月7日前擇日統一到任新職並辦理交接作業。

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