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林邦樑將掌北檢 蔡清祥：資歷完整足挑大樑

中央社 / 台北16日電

法務部長蔡清祥(中)說，林邦樑(右)資歷完整，足以挑起北檢大樑。 聯合報系資料照／記者杜建重攝影
法務部長蔡清祥(中)說，林邦樑(右)資歷完整，足以挑起北檢大樑。 聯合報系資料照／記者杜建重攝影

檢察長異動名單今天出爐，金門高分檢檢察長林邦樑將接任「天下第一署」北檢檢察長。法務部蔡清祥說，林邦樑資歷之完整，足以挑起北檢大樑。林邦樑則表示，將全力以赴。

林邦樑自台灣大學法律系、中興大學法律研究所畢業，司法官訓練所第26期結業，曾任北檢襄閱主任檢察官、台灣高等檢察署書記官長與襄閱主任檢察官，也擔任過南投地檢署檢察長、法務部檢察司長。

林邦樑在北檢襄閱主任檢察官任內，曾處理台開內線交易案、太電掏空案，在金門高分檢檢察長任內曾督軍偵辦中校軍官兜售情資等案。

蔡清祥表示，林邦樑表現一向優異，有辦案經歷與幕僚歷練，而北檢檢察長一職相當重要，必須能夠平穩處理任何案件、贏得外界信賴，相信以林邦樑完整的經歷，足以挑起北檢大樑。

林邦樑則表示，今天才接獲此一消息，未來將全力以赴，而他雖曾任北檢襄閱主任檢察官，但也已離開10多年，將來將向北檢同仁請益，抱著重新學習的心態展開新工作。

檢察人士形容，林邦樑個性內斂沉穩、處事四平八穩，而北檢轄區為全國政經中心，案件執行動見觀瞻，林邦樑不躁進、不衝動的個性相當適合擔任北檢檢察長；此外，林邦樑兼具辦案與行政歷練，檢察官的本職學能很強，又有領導統御能力，出任北檢檢察長不令人意外。

檢察官 法務部 蔡清祥

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