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影／過馬路要看路！機車急煞一個擺尾 擊倒大媽
有網友在網路上PO出一段影片，影片中可以看到一名大媽走在斑馬線上過馬路，疑似闖紅燈又沒有看路，機車騎過來急煞想避免撞到行人，但整輛車直立後，車尾甩向前方仍將過馬路的大媽撞倒，後方機車為了閃避也撞上分隔島。影片曝光後引發網友熱議，紛紛留言「過馬路完全沒在注意」、「還緩緩的走秀勒」、「要走不走又停下來的最MDFK」、「三寶是無敵的」、「行人優先沒錯，但都不看就過」、「騎士被害還要擔比較大的責任」、「還好只直立，沒有前滾翻」。
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