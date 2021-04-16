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俞秀端任彰檢檢察長 蔡清祥：表現良好越級調升

中央社 / 台北16日電

花蓮地檢署檢察長俞秀端帶領團隊偵辦台鐵太魯閣號事故案屢獲肯定，16日接獲調動通知，將調任彰化地檢署檢察長。 中央社
花蓮地檢署檢察長俞秀端帶領團隊偵辦台鐵太魯閣號事故案屢獲肯定，16日接獲調動通知，將調任彰化地檢署檢察長。 中央社

法務部今天公布新檢察長人事案，因處理台鐵太魯閣號事故備受關注的花檢檢察長俞秀端，將調任彰化地檢署檢察長。法務部長蔡清祥說，俞秀端表現優異，因此將她越級調升。

最新一波檢察長名單受人關注的包括福建高等檢察署金門檢察分署檢察長林邦樑（司法官訓練所第26期）將接掌台北地檢署，另有黃智勇（37期）、戴文亮（36期）、張春暉（36期）、鍾和憲（35期）、蔡宗熙（34期）等5人首度獲派任檢察長。

6年檢察長職期未到的台中地檢署檢察長毛有增（30期）、基隆地檢署檢察長柯麗鈴（23期）均另有重用。

蔡清祥表示，檢察長人事佈局不受區域、性別甚至黑函的影響，一切以專業、品德、溝通能力、歷練為綜合考量。

在太魯閣號事故中親上火線說明案情的俞秀端（35期）先前已獲蔡清祥公開肯定，指她身先士卒，站在第一線馬不停蹄地指揮辦案，是檢察長的最好典範；蔡清祥今天提出的異動名單，即將俞秀端調任彰檢檢察長。

蔡清祥說，肯定俞秀端的表現，所以將她從東部的地檢署，調到與六都8個地檢署同屬一級檢察署的彰檢，實務上屬於越級調升；至於接任花檢檢察長的鍾和憲辦案能力強，接棒沒有問題。

蔡清祥另指出，林邦樑向來表現優異，有一線辦案經歷也有幕僚歷練，曾經擔任北檢襄閱主任檢察官、台灣高等檢察署書記官長、法務部檢察司長，也曾參與司改國是會議，深知外界對司法的要求，資歷之完整足以挑起北檢大梁。

針對人事案出爐前檢察官論壇出現匿名且影射的黑函指摘入圍者，蔡清祥說，對黑函文化不以為然，這種文化怎能存在檢察體系，身為檢察官不應該這樣做，而被指名道姓的人是另有重用，希望他們勇於接受挑戰，不要因此應聲而倒。

蔡清祥 法務部 檢察官

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