欠稅及資產減少推給亡父 台南連雄製革董事遭管收

台南市官田區連雄製革股份有限公司欠稅187萬餘元，資產還莫名少了逾1000萬元，掛名董事的實際負責人林姓男子，卻將責任推給亡父，宣稱自己毫不知情，昨晚遭管收獲准。

行政執行署台南分署執行官今天指出，台南市官田區連雄製革公司雖於民國108年解散，卻滯欠100年度營業稅、99年度、100年度營利事業所得稅、98年度地價稅、99年度、100年度房屋稅、違反水污染防治法罰鍰、違反空氣污染防制法罰鍰等共新台幣187萬95元。

全案移送執行，執行官調查，實際負責人的67歲林男擔任公司董事期間，公司資產莫名少了逾1000萬元，林男昨天到案宣稱99年間死亡的父親才是實際經營人，他不知道資產流向；被執行官認為是推諉之詞。

執行官訊後，認定林男符合「就應供強制執行之財產有隱匿或處分之情事」及「已發見之義務人財產不足清償其所負義務，於審酌義務人整體收入、財產狀況及工作能力，認有履行義務之可能，別無其他執行方法，而拒絕報告其財產狀況或為虛偽之報告」的管收事由，當場留置林男，並向台南地方法院聲請管收獲准，連夜送往台南看守所附設管收所。