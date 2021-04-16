遊說閨密出資買土地卻侵占3億 京倫集團總裁夫婦要入獄！

京倫集團總裁李俊琳與妻子胡白玫以土地買賣投資款填補財務缺口，侵占胡婦的閨密李承恩3億餘元，最高法院依背信、業務侵占等罪判高等法院改判李5年8月、胡婦5年2月徒刑，沒收3億2010萬犯罪所得，全案定讞。

英倫產後護理之家為京倫集團所經營，月子中心網站宣傳指出吃下台北市高端市場1成市占率，包括侯佩岑、劉若英、范瑋琪、陳海茵等名人都曾入住。

李俊琳2012年得知國防部欲出售台北市中正區土地，透過胡白玫向美籍女富商李承恩遊說出資購買，因李承恩不具我國籍身分，因此決定由胡婦擔任土地申購和登記名義人；同年4月7日，京倫公司、胡白玫、李承恩和她丈夫共同簽署投資協議書，約定李承恩全額出資4億元，後來因國防部公告轉售價為5億餘元，李婦也同意。

2012年4月10日，李承恩將1689萬餘新加坡幣（折合台幣3億9817萬元），分別匯款至李俊琳、胡白玫指定帳戶，但沒想到開發案還沒進行，李俊琳夫妻就陸續把3億8千萬挪來京倫集團旗下公司周轉、侵占。

李俊琳夫妻2015年12月16日取得土地後，為避免李承恩發現，把土地設定最高限額抵押權予兆豐票券，同年12月21日以杰昇投資公司為借款人，扣除利息等費用後，實際貸得3億2010萬元，由兆豐票券直接匯予國防部以支應土地讓受價金，造成這塊土地的貸款負擔，也未依約辦理信託登記。28日擅以胡白玫為信託受益人，將土地信託給陽信建築經理公司，損害李承恩利益。

台北地方法院一審依背信、詐欺取財、使公務員登載不實罪判李5年6月徒刑，胡婦被依背信、詐欺取財罪判刑4年10月；高等法院二審認為，李承恩因胡白玫的「閨密之情」而沒發現異狀，後來在實際價購土地時，李俊琳夫妻卻沒以自有資金回補，且為免東窗事發的種種做法，破壞李承恩的期待與信賴。