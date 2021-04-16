自白寄大麻膏6包來台給表弟「驚喜」 柯建銘外甥涉運毒起訴

民進黨團總召柯建銘次子柯鈞耀，去年7月間被海關查獲是從美國愛達荷州寄來的麻膏郵包收件人「Timmy Ker」，遭移送法辦。柯鈞耀到案後否認運毒，但驗尿結果呈現陽性，台北地檢署給予緩起訴，須戒癮治療。柯鈞耀的表哥林安逸涉運毒，今依法起訴。

柯涉運毒部分，北檢給予不起訴，並依職權再議，高檢署調查後，今年1月駁回，全案不起訴處分確定。柯男涉嫌施用毒品部分，檢方另案偵辦，由於尿液採驗結果反應呈現陽性，調查後給予緩起訴處分，須自費入醫療院所戒癮治療。

檢方調查，關務署台北關查驗一個從美國寄來台灣的郵包，發現裡面裝有6包大麻膏，毛重8.4公克，而郵包收件人竟是署名柯建銘的次子柯鈞耀，後續報請檢調單位偵辦。

柯的表哥透過視訊開庭證稱，自己目前住在美國IDAHO州，郵件確實是他從美國寄送給表弟。因為年初聯絡時，表弟心情不好，想給他一個驚喜，這有醫療效果，但因疫情關係拖到今年5月底才寄出。「當時是打線上遊戲用語音亂天，表哥叫我不要亂來」。

檢方認為，郵件上姓名及收件地址都是柯鈞耀，並無隱匿真實身分，衡諸常情，運毒是重罪，苟柯確有運輸第二級毒品犯意，大可選擇其他隱密方式運送及取件，也可指示表哥隱匿他真實姓名及住處，或記載不實個人姓名資料以躲避查緝。