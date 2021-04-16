女護理師墾丁玩「甜甜圈」摔斷手 業者、教練慘賠

李姓女護理師6年前到墾丁南灣玩「水上甜甜圈」，坐在氣墊上被水上摩托車拉至外海遊憩，未料水上摩托車急速轉彎，害她摔落海中導致左手臂骨折，她向童姓業者、駕駛水上摩托車的尤姓教練、內政部營建署求償近88萬元，台北地方法院更一審判童、尤應連帶賠償16萬餘元，可上訴。

李女主張，她2015年8月16日和朋友到墾丁南灣，受到童的招攬參加「水上甜甜圈」活動，一群人坐在氣墊上，被尤駕駛水上摩托車拉至外海遊憩，但出發前童、尤指催促上船，沒有安全宣導、告知注意事項。

她指出，過程中，尤突然急速駕駛水上摩托車且瞬間轉彎，導致她跌入海中、左肱骨骨折，認為童、尤應負賠償責任；另南灣是營建署墾丁國家公園管理處負責，卻放任南灣遊憩區充斥非法水上活動業者，因此提告請求童、尤、營建署連帶賠償87萬餘元。

童未向法院表示意見，尤則認為，童是他的老闆，且他是合法營業並有水上摩托車和救生員執照，認為李女求償金額過高。

營建署抗辯，營建署指示墾管處行政監督者，且訂定墾丁國家公園海域遊憩活動管理辦法，規範水上摩托車數量，每年也提供教育訓練，因此無過失。

台北地院認為，根據證人說法和刑事調查卷證，認定尤活動前沒有告知李女危險性和安全宣導，且貿然高速駕駛水上摩托車，導致李女受傷，尤確實有過失，另尤受雇於童，童也應負賠償責任，一審判賠16萬餘元，但案件上訴，二審認為有程序違失，廢棄發回更審。