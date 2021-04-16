男恐嚇鄰居「你家盆栽越線了」 還丟擲雞蛋、潑灑檳榔汁

台中一名吳姓男子，因客戶停車在鄰居宋女住處前，遭宋女報警處理，因而心生不滿，張貼紙條內容「你家盆栽越線了，再不移過去我全部踹倒」，遭宋女質問時，吳按鳴汽笛，並朝宋女住處丟擲雞蛋、潑灑檳榔汁，事後雙方調解成立，由吳賠宋女6萬元，台中地院今天依恐嚇等罪將他判刑4月，得易科罰金。

法官審酌，吳男（30歲）僅因停車情事，宋女報警處理，即心生不滿，未思以理性方式解決而犯案，但他犯後坦承犯行，並與宋女達成調解，賠償被害人6萬元，予以判刑，以示懲儆。

判決書指出，吳經營冷凍設備行，鄰居宋女曾因吳的客戶停車在她住家門口妨害出入，報警處理，吳心有不滿，去年9月11日，在雙方相鄰處張貼紙條，內容「再動一次﹗你家會被蛋洗，可以試試看」、「你家盆栽越線了，再不移過去我全部踹倒」，宋女返回住處，因而心生畏懼。

宋女質問吳張貼字條，吳遂心生不滿，按鳴汽笛發出聲響，並朝宋女住處丟擲大量雞蛋，宋女住處天花板、鐵門、牆面、地板，及所有停放在門前機車、自用小客車因而沾染蛋液。

去年10月7日晚間，吳又朝宋住處丟擲大量雞蛋及潑灑不明液體，宋住處天花板、鐵門、牆面、地板及停放在門前的機車、自用小客車因而沾染蛋液，宋女因而心生畏懼。