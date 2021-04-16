怕被懲處 台東阿兵哥偷同袍「軍人身分證」判拘30天

軍人身分證遺失要處分。不過，台東某營區潘姓志願役士兵，因軍人身分證遺失，擔心遭懲處，竟竊取同袍證件，經單位查獲後，交由司法機關處理。檢察官依竊盜罪起訴，台東地方法院日前審結，判潘拘役30天，可易科罰金。

判決書指出，潘於去年5月間發現自己軍人身分證遺失，未向單位報備，僅因一己之私，擔心會遭懲處，竟利用寢室無人的機會，竊取同袍軍人身分證，導致同袍欲外出時，發現證件不翼而飛，向單位報告，單位即展開內部調查。

單位保防及監察系統調查後，查出潘姓士兵涉有重嫌，報請警方處理。警方訊後潘坦承犯行，移送檢方偵辦，檢察官偵結依竊盜罪起訴。法官審理時，潘辯稱擔心會遭部隊長官責難及懲處，才會想用別人的證件規避檢查。

法官認為潘雖坦承犯行，犯罪手段尚屬平和，但恣意竊取他人軍人身分證，致使被害人困擾，顯欠缺尊重他人財產權之意識，其動機、目的難謂正當，且未與被害人和解及賠償其損害，判處拘役30天，可易科罰金。