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怕被懲處 台東阿兵哥偷同袍「軍人身分證」判拘30天

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導

軍人身分證遺失要處分。不過，台東某營區潘姓志願役士兵，因軍人身分證遺失，擔心遭懲處，竟竊取同袍證件，經單位查獲後，交由司法機關處理。檢察官依竊盜罪起訴，台東地方法院日前審結，判潘拘役30天，可易科罰金。

判決書指出，潘於去年5月間發現自己軍人身分證遺失，未向單位報備，僅因一己之私，擔心會遭懲處，竟利用寢室無人的機會，竊取同袍軍人身分證，導致同袍欲外出時，發現證件不翼而飛，向單位報告，單位即展開內部調查。

單位保防及監察系統調查後，查出潘姓士兵涉有重嫌，報請警方處理。警方訊後潘坦承犯行，移送檢方偵辦，檢察官偵結依竊盜罪起訴。法官審理時，潘辯稱擔心會遭部隊長官責難及懲處，才會想用別人的證件規避檢查。

法官認為潘雖坦承犯行，犯罪手段尚屬平和，但恣意竊取他人軍人身分證，致使被害人困擾，顯欠缺尊重他人財產權之意識，其動機、目的難謂正當，且未與被害人和解及賠償其損害，判處拘役30天，可易科罰金。

據了解，依軍中行政罰則，軍人身分證若沒有正當理由遺失，需接受行政處分，義務役士兵可能遭禁假，志願役得接受申誡。但若是失竊則免罰，因此，常有軍人因證件遺失，謊報失竊，觸犯誣告罪，可處1年以下有期徒刑、拘役或300元以下罰金。

台東潘姓志願役士兵，因軍人身分證遺失，擔心遭懲處，竟竊取同袍證件，台東地方法院日前審結，判潘拘役30天。本報資料照片
台東潘姓志願役士兵，因軍人身分證遺失，擔心遭懲處，竟竊取同袍證件，台東地方法院日前審結，判潘拘役30天。本報資料照片

軍人 身分證 志願役 偷竊

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