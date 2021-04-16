財產重分？ 亡父生前娶陸配 女兒打訴訟「不想認」連敗

老翁朱茂森1992年與田姓前妻結婚，育有田珀君、田皓澤、田佳瑩等子女，但朱2000年10月23日與田玉美離婚，且朱茂森在2006年1月也離世。不過當子女要處理遺產分割程序時，赫然發現父親除戶戶籍謄本記載他在2003年10月27日與大陸籍女子薛愛玉結婚。子女認為亡父沒和薛女同居，兩人無結婚真意，且若真的多一了個「後母」，將使他們的財產大減，因此提確認薛愛玉與亡父婚姻關係不存在訴訟，一審敗訴。田珀君上訴，台灣高等法院認為子女無法證明兩人沒共同生活，駁回。

朱家人懷疑，朱茂森與田玉美離婚後獨居，附近鄰居沒過他有配偶或與其他人同居，可見朱茂森後段婚姻極有可能是「假結婚」。田珀君認為若薛愛玉真的是配偶，就有配偶繼承權，這將影響手足們的繼承分，因此提告，欲確認被告（薛愛玉）與朱茂森間之婚姻關係不存在。

當時的兩位證人證稱朱茂森與薛愛玉在結婚登記書上的簽名是本人所簽，依戶籍法為結婚的登記者，推定其已結婚。法院從新竹縣五峰鄉戶政事務所2019年的函和結婚登記申請書、財團法人海峽交流基金驗證書、公證書、結婚證明書等件在卷可稽，依法應推定他們等已結婚。

竹院認為難僅憑田珀君單一主張或兩位證人的臆測之詞，就認為朱茂森與薛愛玉無結婚真意。雖然薛愛玉回大陸後雖未再返台，只可認她不願與朱茂森繼續生活，無繼續維持婚姻之意，還難認兩人不具結婚的真意。

高等法院也認為，田女雖主張老父經濟狀況不佳，沒認識大陸籍薛愛玉的機會，也無經濟能力到大陸與被她結婚。但朱茂森在2003年10月25日自台灣出境，於同年10月27日與薛愛玉在大陸地區福建省福州市登記結婚後，同年11月3日入境我國，可見朱茂森確時搭機出境至大陸，於當地與薛愛玉辦理結婚登記並經公證無訛，至於朱購買機票的金錢來源，則與朱茂森、薛愛玉有無結婚真意沒關。