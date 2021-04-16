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以家有未足歲幼女及祖父母要撫養 性侵犯上訴被駁回

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

彰化縣民李姓男子被控與15歲少女嘿咻5次，一審依妨害性自主罪將他判刑1年5月，他不服上訴二審，台中高分院審理時，李男稱家有妻子、未足歲女兒及祖父母需要照顧為由，請法官從輕量刑，合議庭認一審判刑妥適，李男上訴無理由，將李的上訴駁回。可上訴。

判決書指出，李男於2018年9月間，透過臉書社群網站聊天而結識15歲少女，兩人開始交往而成為男女朋友，他明知她年少懵懂，性自主能力及判斷能力均尚未成熟，分別於同年9月底至10月中旬，分別在他的住處與少女的房間內，經少女同意，先後發生5次性關係。

一審以李男與少女發生5次性行為，各量處有期徒刑4月，並定其應執行有期徒刑1年5月，李男不服上訴二審，以他已與被害少女家屬和解，並稱家有太太、未足歲女兒及祖父母需要照顧為由，請求從輕量刑，給他自新的機會。

台中高分院合議庭審酌，原審量處李男的刑度，所宣告之刑難認有何不當之處，也符合「罰當其罪」的原則，並無輕重失衡，亦無濫用裁量情形，原審量刑妥適，於法並無違誤，認被告李男上訴無理由，應予駁回。

李男被控與少女嘿咻5次，一審依妨害性自主罪將他判刑1年5月，他不服上訴二審，台中高分院審理時，李男稱家有妻子、未足歲女兒及祖父母需要照顧為由，請法官從輕量刑，合議庭認一審判刑妥適，李男上訴無理由，將李的上訴駁回。圖／本報資料照
李男被控與少女嘿咻5次，一審依妨害性自主罪將他判刑1年5月，他不服上訴二審，台中高分院審理時，李男稱家有妻子、未足歲女兒及祖父母需要照顧為由，請法官從輕量刑，合議庭認一審判刑妥適，李男上訴無理由，將李的上訴駁回。圖／本報資料照

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