南港輪胎前大股東陳威陶吸金7億 涉銀行法交保

南港輪胎前大股東、藝人王靜瑩前夫陳威陶，被控成立境外SPG（超級金礦控股集團）公司，以緬甸金礦投資為號召，以召開說明會、旅遊招待等方式，向不特定投資人吸金超過7億元，昨天遭調查局約談到案，台北地檢署認為陳威陶涉及違反銀行法，今天凌晨諭令27萬交保。

全案共21人列被告，有4人列主嫌，包括陳威陶、李雲鶴（20萬交保），曾焱芳、林尚毅則未到案。陳威陶指出，其實這件事情跟他沒什麼關連，對於被約談感到委屈，相關案情都向檢方說明。

據調查，陳威陶2018年成立SPG公司，明知SPG投資的緬甸金礦無法產製大量黃金，下轄各團隊卻以召開說明會、旅遊招待等方式募資，向港台兩地投資人吸金，約定或給付與本金顯不相當的高額紅利，吸金逾7億元。

調查顯示，陳威陶聲稱自己在緬甸擁有礦場，明知礦場無法產製大量黃金，卻向投資人騙稱，該礦區含金量豐富，投資報酬率高達20%，不少被害人信以為真，砸錢投資才驚覺是場騙局，受害者遍及港、台兩地。

陳威陶疑將詐來的資金透過虛擬帳戶，匯給自己親友，投資人拿到首期紅利後，後續就無下文，因此向檢調報案；檢調搜索時，鎖定SPG相關帳冊、帳戶存摺、單據、資金往來紀錄、手機予以扣押，帶回比對追查金流，不排除有第2波動。