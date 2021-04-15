3個檢察司長選1個 林邦樑接台北地檢署檢察長

全國檢察長大調動名單明天出爐，檢察權力板塊挪移，台北地方檢察署誰掌兵符？倍受司法圈關注。法務部長蔡清祥已從現役檢察長中選出最適合人選，如無意外，將由金門高分檢檢察長林邦樑調任台北地檢署檢察長。

台北地檢署號稱「天下第一署」、 「天下第一檢」，機關查辦案件的質與量，向來占全國檢察署最重要地位；林邦樑曾任台北地檢署發言人、代理過檢察長，熟悉台北地檢署生態，林調外島服務已久，早是高層屬意對象之一。

司法官學院26期結業的林邦樑，曾經偵辦2000年總統大選所引發的「興票案」，他擔任台北地檢署襄閱主任檢察官時期，包括扁家弊案中的前「駙馬爺」趙建銘台開內線交易案，都在他發言人任內結案。

蔡清祥自現役檢察長挑選「可能」的台北地檢署檢察長人選時，一度將士林地檢署檢察長朱家崎、桃園地檢署檢察長王俊力納入「口袋」名單考量，並分析、比較3人的相關經歷優劣。

其中，朱家崎是司法官學院24期結業、林邦樑是司法官學院26期結業、王俊力是司法官學院29期結業，資歷接近；在3人擔任法務部重要行政職部分，則全部擔任過檢察司司長，再次旗鼓相當。

不過，林邦樑是3人中唯一擔任過「二審檢察署檢察長」的人，加上他過去在台北地檢署的優勢經驗，在3名檢察長中出線。