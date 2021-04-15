湯景華縱火燒死6人三度遭判死 今說「我全忘了」

男子湯景華半夜縱火燒死6人，三度被判死刑，但最高法院撤銷判決發回更審。台灣高等法院更二審今辯論終結，湯不但否認縱火，這回還連買汽油的過程都說「我忘記了」；高院定4月29日宣判。

湯景華（54歲）2014年和「小涼哥」餐廳老闆口角，翁姓顧客見狀出面勸架，卻「公親變事主」被湯提告，法官判湯敗訴。湯懷恨在心，2016年3月23日凌晨2點多，湯拿伸縮拖把柄將路邊監視器鏡頭上調，3時10分去點燃放置在機車上、已浸潤汽油的報紙，引火後離開。火勢延燒快速，害翁的6名親人被活活燒死，包括14歲的堂妹，翁則因當兵不在家，躲過一劫。

檢方事後求處死刑，一、二審也都判湯死刑，但最高法院以未對湯進行精神鑑定，首度發回更審；高院更一審囑託亞東醫院替湯行精神鑑定，鑑定顯示湯只是「情緒反應與情緒困擾」，非嚴重憂鬱症，三度判死刑。

最高法院去年3月認為湯景華始終否認犯罪，但依更一審判決認定起火點只有一處，湯景華沒有拿報紙沾染汽油或潑灑，也沒有直接對住宅放火，而火勢從住宅外部向內部延燒，是否和目擊證人所稱騎樓電表爆炸有關，原審沒有查證清楚，理由不備，再度發回更審。

更二審去年11月勘驗案發前的相關影片，審判長逐一詢問「這個是不是你？」，因當時為黑夜，許多影像並不清楚，湯多半回答「忘記了」、「看不出來」。

湯聲稱，他在精神萎靡下接受警詢，警察從3月31日早上10點問到4月1日下午3點多，一直叫他認罪，期間還有高官勸說「放火罪不會太重」，要他認一認，也有其他員警說「不認罪有不認罪的處理方式」。湯指警察不讓他服用精神科的藥物，檢察官訊問時，警察就坐在後面，「心理壓力大」。

更二審今行言詞辯論，審判長逐一提示證據，但湯否認遭控犯行，推說「我忘記之前的陳述了」，連買汽油的過程都不承認。

湯坦承未與被害家屬談和解，並說自己只犯過賭博罪；今日辯論終結，高院定29日宣判。