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臺安醫院詐領「案外案」 中研院前女科長涉貪羈押

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

臺安醫院院長黃暉庭涉嫌詐領勞工特殊體檢補款案查出「案外案」，檢調追查，承包體檢業務的紘瑞公司負責人游珮瑜涉嫌行賄中研院前女科長張惠玲，協助取得中研院團體健檢合約。

台北地方檢察署今天傳喚張女、張女丈夫沈新慰、游女，訊後依不違背職務行收賄罪將3人聲請羈押禁見，台北地方法院裁定張女、沈2人羈押禁見，游女則以200萬元交保，並限制住居、出境、出海。

檢調獲報，2011年間，黃暉庭涉指示下屬將該院的「巡迴體檢」及「到院體檢」業務，外包給紘瑞、紘昇公司。

根據勞動部相關法規，臺安醫院不能承辦「勞工保險預防職業病健康檢查」等特殊體檢項目，卻於2013年至2018年利用臺安診所充作臺安醫院辦理巡迴體檢業務的補檢場地，安排多家企業勞工至臺安診所實施特殊體檢。

檢方調查，臺安診所辦理企業勞工特殊體檢後，利用臺安醫院名義登入「全國勞工健康檢查資料庫登錄平臺HCD」，申報請領「勞工保險預防職業病健康檢查費用」，總計詐領金額約122萬多元，相關補助款均匯入紘瑞公司指定帳戶，再由紘瑞分配報酬給臺安診所、臺安101診所及相關醫師。

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

臺安醫院 健康檢查 保險

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