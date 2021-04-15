快訊

丹麥停用AZ疫苗開記者會 女官員「90度傾斜」重摔倒地

直播／本島傳牛結節疹 桃園明起針對5800頭牛打疫苗預防

男子爆頭送醫不治 同住女子涉殺人遭押

中央社 / 台北15日電

吳姓男子日前在住處頭破血流送醫不治，同住林姓女子供稱吳男自行撞牆所致。北檢查出林女疑教唆胞弟及友人共4人持棍棒毆打吳男致死，聲請羈押。北院裁定林女等3人羈押禁見。

另涉案楊姓友人台北地方法院認為檢方證據不足，裁定駁回，當庭釋放。

新店警方6日獲報，吳男在住處頭破血流倒地，警消到場將他送醫急救。同住的林姓女子供稱，吳男原本與林女及前夫同住，林女離婚後，前夫搬離住處，她要求吳男搬家，吳男一氣之下用自己的頭去撞牆，才發生悲劇。

吳男於12日仍傷重不治，林女胞弟當晚向警方自首，辯稱因不滿吳男傳送不雅簡訊給姊姊，才動手毆打吳男。林女姊弟被移送後，檢察官諭令2人交保。

檢警進一步追查，懷疑另有林姓胞弟的李姓、楊姓2名同夥參與行凶，昨天約談4人到案後，檢察官依殺人罪嫌將4人聲請羈押禁見。

台北地方法院今天審理後，認為林女及胞弟、李姓友人涉犯殺人罪，犯罪嫌疑重大，有滅證之舉，且有共犯尚未到案，有勾串之虞，裁定羈押禁見。楊男則當庭釋放。

殺人 檢察官

延伸閱讀

前中研院科長疑涉收賄 北檢聲押禁見獲准

男墜大甲溪橋送醫搶救 全身骨折傷重不治

夫妻組盜領虛擬貨幣集團 調查局監控2個月收網

SWAG捷運車廂拍A片 女優愛子到案稱「設計場景」

相關新聞

台日混血少女遭虐殺焚屍…兇手判無期 老父懇求改判死刑

林姓台日混血少女23年前遭殺害、焚屍，案子直到去年一名目擊男子指證，檢警重啟調查，查出是男子潘子鑑、女友陳諭詩夥同另兩名...

男大生持刀追砍學長 傷者母哭訴太狠：兒子一生毀了

游姓男大生去年3月間就讀台南某科大時，與黃姓學長在中西區一酒吧飲酒後發生爭執遭毆傷，事隔三個月他發現學長在宿舍地下室停車...

臺安醫院詐領案 中研院前科長收押禁見

台北地檢署偵辦臺安醫院詐領勞保局勞工特殊體檢補助款案，查出中研院前科長張惠玲，涉向紘瑞公司執行長游珮瑜收賄，協助游女取得...

小吃部7女脫衣陪酒遭送辦 法官認包廂非公共場所判不罰

台東市一間有女侍作陪的小吃部，警方持搜索票查獲7名女子脫衣、裸露私密部位，當場帶回偵訊，並依違反社會秩序維護法送辦，台東...

藍議員詐領助理費改判 若不上訴將由連任失利的她遞補

國民黨台南市議員洪玉鳳為7連霸資深議員，她與丈夫郭勝煌被控以人頭擔任助理或以少報多，向台南市議會詐領助理補助費共1134...

網路筆戰被判有罪 以核養綠黃士修：判決有政治立場

擁核人士、以核養綠發起人黃士修嗆網友「小孬孬」被訴公然侮辱罪，台北地方法院今天判黃有罪，黃判拘役50日，得易科罰金5萬元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。