男子爆頭送醫不治 同住女子涉殺人遭押

吳姓男子日前在住處頭破血流送醫不治，同住林姓女子供稱吳男自行撞牆所致。北檢查出林女疑教唆胞弟及友人共4人持棍棒毆打吳男致死，聲請羈押。北院裁定林女等3人羈押禁見。

另涉案楊姓友人台北地方法院認為檢方證據不足，裁定駁回，當庭釋放。

新店警方6日獲報，吳男在住處頭破血流倒地，警消到場將他送醫急救。同住的林姓女子供稱，吳男原本與林女及前夫同住，林女離婚後，前夫搬離住處，她要求吳男搬家，吳男一氣之下用自己的頭去撞牆，才發生悲劇。

吳男於12日仍傷重不治，林女胞弟當晚向警方自首，辯稱因不滿吳男傳送不雅簡訊給姊姊，才動手毆打吳男。林女姊弟被移送後，檢察官諭令2人交保。

檢警進一步追查，懷疑另有林姓胞弟的李姓、楊姓2名同夥參與行凶，昨天約談4人到案後，檢察官依殺人罪嫌將4人聲請羈押禁見。

台北地方法院今天審理後，認為林女及胞弟、李姓友人涉犯殺人罪，犯罪嫌疑重大，有滅證之舉，且有共犯尚未到案，有勾串之虞，裁定羈押禁見。楊男則當庭釋放。