臺安醫院詐領案 中研院前科長收押禁見

台北地檢署偵辦臺安醫院詐領勞保局勞工特殊體檢補助款案，查出中研院前科長張惠玲，涉向紘瑞公司執行長游珮瑜收賄，協助游女取得中研院團體健檢合約，檢方今傳喚張惠玲、游珮瑜及丈夫沈新慰3人，訊後依不違背職務行受賄罪聲押禁見；法院裁定張女收押、游女200萬元交保、限制出境。

據調查，游珮瑜2011年與臺安醫院簽約合作，向各企業招攬勞工健檢業務，以旗下臺安101診所與臺安醫院合作名義，向時任科長的張惠玲行賄，由沈新慰負責收款，2015年至2018年間，每年行賄張女20萬元及贈送免費健檢，換取護航取得中研院團體健檢合約。

檢調獲報，2011年，臺安醫院院長黃暉庭指示下屬將該院的「巡迴體檢」及「到院體檢」業務，外包給紘瑞、紘昇公司，但勞動部認定，不能承辦「勞工保險預防職業病健康檢查」等特殊體檢項目，相關人卻於2013至2018年間，利用臺安診所充作臺安醫院辦理巡迴體檢業務的補檢場地，安排多家企業勞工，前往臺安診所實施巡迴體檢的補檢及特殊體檢。