男大生持刀追砍學長 傷者母哭訴太狠：兒子一生毀了

游姓男大生去年3月間就讀台南某科大時，與黃姓學長在中西區一酒吧飲酒後發生爭執遭毆傷，事隔三個月他發現學長在宿舍地下室停車場，竟返回宿舍持開山刀追砍對方重傷，台南地院下午審理，游三度起身向黃家屬鞠躬致歉，黃母首次看到監視器畫面，激動落淚「真的太狠了，兒子一生因此被毀了」。告訴代理人表達家屬請求從重量刑的意見。

案發後，黃母被迫離職全心照顧兒子復健，她提到奇美醫院急診室，護士交給她兒子一包衣物全是血水；她哭訴，兒子已輸3000cc血，醫護人員還問兒子什麼血型？一直跟死神搏鬥，護士轉訴，被推到加護病房後兒子仍不敢闔眼，擔心再次遭攻擊，迄今仍有創傷症候群。

她說，兒子現在連畢業考都沒辦法，原本要回台北念研究所，復健後連拿筆都有困難，人生就這麼毀了，不明白對方如此喪心病狂，一定要致兒子於死；她擔心游如此報復心態還會找上兒子，請求法官還兒子一個公道。

砍傷人的游姓大學生已轉學在台北念書，檢方及法官亟欲了解案發時心態，游表示，3月間發生事情後，覺得很害怕受到攻擊，返回台北休息3周，直至女友希望他回學校上課，才從台北帶他回台南；但仍擔心遭對方攻擊，才買刀用來防身。

他說，當天在地下室停車場跟前女友見面，在停車場坡道與黃對上眼，當時只想到要教訓對方，持安全帽揮擊後，擔心再次遭攻擊，才又回到宿舍持刀砍傷對方。他說，當時腦袋很混亂，直至看到黃站在超商亮光處，全身都是血，驚覺做的太過分了，此時後悔大於害怕。

審判長詢問游，既然持安全帽打了告訴人，對方也沒有再攻擊，為何要再回去拿刀？游說，他還是會害怕，對方會報復他，腦袋很混亂。審判長依病歷及傷口深可見骨，顯見使勁力氣砍人。他說，「我很抱歉、我很對不起」，期間，前後三度起身向黃家屬致歉鞠躬。

檢方指出，原對證卷上所載50公分開山刀沒太多想法，直至法官拿出扣案50公分開山刀，有點嚇到，遠超過他的想像，更像把凶器，且游持安全帽揮擊後，又返回宿舍拿刀追砍，他觀看監視畫面數了一下，起碼朝頭砍10下，認為游當下確實希望黃消失在世上。

檢方建議，事出必有因，如沒有3月事件，應該不會發生6月案件；人最大遺憾不能回到從前，兩家人因此事件近1年只有負面情緒，如有時光機可以回到從前，相信被告不會做這件事，也希望法官能在很短時間自首做量刑考量。