快訊

丹麥停用AZ疫苗開記者會 女官員「90度傾斜」重摔倒地

直播／本島傳牛結節疹 桃園明起針對5800頭牛打疫苗預防

聽新聞
test
0:00 / 0:00

男大生持刀追砍學長 傷者母哭訴太狠：兒子一生毀了

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

游姓男大生去年3月間就讀台南某科大時，與黃姓學長在中西區一酒吧飲酒後發生爭執遭毆傷，事隔三個月他發現學長在宿舍地下室停車場，竟返回宿舍持開山刀追砍對方重傷，台南地院下午審理，游三度起身向黃家屬鞠躬致歉，黃母首次看到監視器畫面，激動落淚「真的太狠了，兒子一生因此被毀了」。告訴代理人表達家屬請求從重量刑的意見。

案發後，黃母被迫離職全心照顧兒子復健，她提到奇美醫院急診室，護士交給她兒子一包衣物全是血水；她哭訴，兒子已輸3000cc血，醫護人員還問兒子什麼血型？一直跟死神搏鬥，護士轉訴，被推到加護病房後兒子仍不敢闔眼，擔心再次遭攻擊，迄今仍有創傷症候群。

她說，兒子現在連畢業考都沒辦法，原本要回台北念研究所，復健後連拿筆都有困難，人生就這麼毀了，不明白對方如此喪心病狂，一定要致兒子於死；她擔心游如此報復心態還會找上兒子，請求法官還兒子一個公道。

砍傷人的游姓大學生已轉學在台北念書，檢方及法官亟欲了解案發時心態，游表示，3月間發生事情後，覺得很害怕受到攻擊，返回台北休息3周，直至女友希望他回學校上課，才從台北帶他回台南；但仍擔心遭對方攻擊，才買刀用來防身。

他說，當天在地下室停車場跟前女友見面，在停車場坡道與黃對上眼，當時只想到要教訓對方，持安全帽揮擊後，擔心再次遭攻擊，才又回到宿舍持刀砍傷對方。他說，當時腦袋很混亂，直至看到黃站在超商亮光處，全身都是血，驚覺做的太過分了，此時後悔大於害怕。

審判長詢問游，既然持安全帽打了告訴人，對方也沒有再攻擊，為何要再回去拿刀？游說，他還是會害怕，對方會報復他，腦袋很混亂。審判長依病歷及傷口深可見骨，顯見使勁力氣砍人。他說，「我很抱歉、我很對不起」，期間，前後三度起身向黃家屬致歉鞠躬。

檢方指出，原對證卷上所載50公分開山刀沒太多想法，直至法官拿出扣案50公分開山刀，有點嚇到，遠超過他的想像，更像把凶器，且游持安全帽揮擊後，又返回宿舍拿刀追砍，他觀看監視畫面數了一下，起碼朝頭砍10下，認為游當下確實希望黃消失在世上。

檢方建議，事出必有因，如沒有3月事件，應該不會發生6月案件；人最大遺憾不能回到從前，兩家人因此事件近1年只有負面情緒，如有時光機可以回到從前，相信被告不會做這件事，也希望法官能在很短時間自首做量刑考量。

游也在耕莘醫院做精神鑑定，在個性上及情緒有問題，甚至有家庭暴力報案紀錄，辯護人認游是一時氣憤所致，事後感到非常懊悔，鑄下大錯後，打電話報警，無致人於死故意，現游接受諮商及治療，請求法官從輕量刑，比起處重刑更有意義，也希望得到黃及家人諒解，給予雙方和解機會及空間。

台南地院下午審理，游三度起身向黃家屬鞠躬致歉，黃母首次看到監視器畫面激動落淚，直呼「真的太狠了，兒子一生因此被毀了」。圖／本報資料照
台南地院下午審理，游三度起身向黃家屬鞠躬致歉，黃母首次看到監視器畫面激動落淚，直呼「真的太狠了，兒子一生因此被毀了」。圖／本報資料照
游姓男大生追砍學長後，直至看到對方站在超商亮光處，全身都是血，驚覺自己做的太過分了，報警處理。圖／本報資料照
游姓男大生追砍學長後，直至看到對方站在超商亮光處，全身都是血，驚覺自己做的太過分了，報警處理。圖／本報資料照

宿舍 停車場 復健

延伸閱讀

影／金門男子疑生活不順 竟拿安全帽砸碎縣府服務中心玻璃

影／7旬醉翁不滿遛狗隨地便溺 怒罵8旬翁還持刀砍傷

影／知名本土安全帽工廠冒煙 打火1小時火未滅反而猛烈

影／知名本土安全帽工廠起火 台南市消防局動員滅火中

相關新聞

台日混血少女遭虐殺焚屍…兇手判無期 老父懇求改判死刑

林姓台日混血少女23年前遭殺害、焚屍，案子直到去年一名目擊男子指證，檢警重啟調查，查出是男子潘子鑑、女友陳諭詩夥同另兩名...

男大生持刀追砍學長 傷者母哭訴太狠：兒子一生毀了

游姓男大生去年3月間就讀台南某科大時，與黃姓學長在中西區一酒吧飲酒後發生爭執遭毆傷，事隔三個月他發現學長在宿舍地下室停車...

臺安醫院詐領案 中研院前科長收押禁見

台北地檢署偵辦臺安醫院詐領勞保局勞工特殊體檢補助款案，查出中研院前科長張惠玲，涉向紘瑞公司執行長游珮瑜收賄，協助游女取得...

小吃部7女脫衣陪酒遭送辦 法官認包廂非公共場所判不罰

台東市一間有女侍作陪的小吃部，警方持搜索票查獲7名女子脫衣、裸露私密部位，當場帶回偵訊，並依違反社會秩序維護法送辦，台東...

藍議員詐領助理費改判 若不上訴將由連任失利的她遞補

國民黨台南市議員洪玉鳳為7連霸資深議員，她與丈夫郭勝煌被控以人頭擔任助理或以少報多，向台南市議會詐領助理補助費共1134...

網路筆戰被判有罪 以核養綠黃士修：判決有政治立場

擁核人士、以核養綠發起人黃士修嗆網友「小孬孬」被訴公然侮辱罪，台北地方法院今天判黃有罪，黃判拘役50日，得易科罰金5萬元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。