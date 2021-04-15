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台電專員盜刻印章採購 連同3廠商詐123萬

聯合報 / 記者王怡蓁／新北即時報導

台灣電力股份有限公司綜合研究所供應組工務課電機維護專員廖允智負責該單位的採購案，廖利用小額採購案有自行與廠商議價及核銷的機會，分別與三家公司的負責人楊詠琮、李博文、徐旻成進行虛偽採購與發包。廖更盜刻所長等4人的印章，自行在採購案上蓋章，總共詐得約123萬元。新北地檢署今偵結，依貪污等罪嫌起訴廖男等4人。

根據起訴書指出，廖男是台電綜研所供應組的專員，負責小額採購案的業務，具有公務員身份。廖男利用5-10萬及5萬元以下的小額採購案有議價及核銷的機會，與楊詠琮、李博文、徐旻成進行虛偽的採購。

廖男還盜刻所長等4人的印章，私自在採購案上蓋章，導致不知情的承辦人員核撥款項。

檢廉查出，廖男等人總共不實申請22件採購案，核銷金額達147萬餘元，但其中有24萬尚未完成撥款程序，因而詐領未遂，總計詐領的金額為約123萬元。

廖男主動在去年2月向廉政署自首，但僅坦承17採購案。在偵查期間，廖男等人才坦承22件虛偽的採購案，並返還所有犯罪所得。新北地檢署今偵結，依貪污等罪嫌起訴廖男等4人。

廖男連同廠商虛偽採購，詐得123萬元。圖／報系資料照
廖男連同廠商虛偽採購，詐得123萬元。圖／報系資料照

新北 貪污 公務員

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