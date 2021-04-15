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打臉打炒房政策 Q1北北桃竹、基隆新建案價格全面上漲

前中研院科長疑涉收賄 北檢聲押禁見獲准

中央社 / 台北15日電

臺安醫院院長黃暉庭等被控向勞保局等詐領補助款新台幣122萬元，檢調8日搜索、約談。北檢另查出前中央研究院張姓科長疑涉收受賄賂，昨天約談到案後，今天向法院聲押禁見獲准。

檢察官另約談紘瑞公司游姓執行長、沈姓男子到案，訊後聲請羈押。台灣台北地方法院裁定游姓女子200萬元交保，限制住居、出境及出海；沈姓男子羈押禁見。

檢調獲報，黃暉庭自民國100年起，指示營運中心孟姓主任將「巡迴體檢」及「到院體檢」業務，分別外包給紘瑞及紘昇公司，涉嫌詐領特殊體檢醫療費用補助款項約122萬元。

檢調8日約談黃暉庭、孟姓主任、紘昇張姓董事長、紘瑞游姓執行長及許姓丈夫等8人到案。

檢察官9日諭令黃暉庭80萬元交保，孟姓主任60萬元交保，紘瑞游姓執行長、紘昇張姓董事長分別以40萬元、20萬元交保。

檢調另查出前中研院張姓科長疑涉收賄，約談張姓女子、已交保的游姓執行長及沈姓男子到案，訊後認定3人涉嫌貪污治罪條例不違背職務行、收受賄賂罪，向法院聲押。

貪污治罪條例規定，對於公務員，關於不違背職務行為，行求、期約或交付賄賂或其他不正利益者，處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金；公務員對於職務上行為，要求、期約或收受賄賂或其他不正利益者，處7年以上有期徒刑，得併科6000萬元以下罰金。

公務員 貪污

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