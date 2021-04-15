小吃部7女脫衣陪酒遭送辦 法官認包廂非公共場所判不罰

台東市一間有女侍作陪的小吃部，警方持搜索票查獲7名女子脫衣、裸露私密部位，當場帶回偵訊，並依違反社會秩序維護法送辦，台東地方法院審理，法官日前審結認包廂非公共場所，判7女子不罰。警方今獲知判決結果雖感錯愕，但仍表示尊重。

判決書指出，今年1月20日晚間台東警分局馬蘭派出所持搜索票，前往市區一間小吃部搜索，當場查獲2樓B1包廂內，有7名女子脫衣陪酒，且裸露私密部位，行為明顯妨害善良風俗，當場將女子帶回偵訊，警方訊後依違反社會秩序維護法送辦。

法官審理時認為，警方雖提供相關筆錄供詞、蒐證影像及臨檢紀錄表、職務報告等證據，但經查該包廂有房門阻隔，且包廂以外其他顧客不能自由進出該包廂，認定非屬於不特定人所得共見共聞之空間，與社維法第82條第1項第2款規定之「公共場所」、「公眾得出入之場所」要件不符。

警方得知判決消息後，感到錯愕和遺憾，低調表示尊重判決，未來持續加強取締。不過，也有員警私下透露，當初就是獲得情資，這間小吃部有越南籍女子脫衣陪酒，作風大膽，才會向法院聲請搜索票去搜索，且罪證確鑿，最後法官認定不是公共場所判不罰，實在有點打擊士氣。

法界人士表示，這和多年前警方喬裝酒客抓脫衣女子，最後法官認定警方釣魚辦案，判5名脫衣女子無罪有所不同，這個判決確實有很大的討論空間，但每個法官審理見解不同，也不能說這樣的判決結果不對，只是相當特殊，也較不符社會大眾期待。