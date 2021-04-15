台日混血少女遭虐殺焚屍…兇手判無期 老父懇求改判死刑

林姓台日混血少女23年前遭殺害、焚屍，案子直到去年一名目擊男子指證，檢警重啟調查，查出是男子潘子鑑、女友陳諭詩夥同另兩名男女擄走林女，剃頭、毆打殺害後焚屍。桃園地方法院認為兩人手段凶殘，判處無期徒刑，褫奪公權終身。案經上訴，台灣高等法院今開庭，檢察官和林父求處死刑，但潘和陳諭詩都否認殺人。

陳諭詩和潘子鑑已分手多年，兩人還曾互告，她還吃上誣告罪。陳諭詩今突改口否認殺人，她說原以為只要「在現場」就是殺人，但經羈押8月才發現自己未犯殺人罪。

1998年12月9日下午，桃園平鎮靠近中山高速公路的一處涵洞草叢遭發現有具女性焦屍，面目全非、身分不明。當時古姓目擊者報案，檢方相驗屍體，但沒能確認被害人身分。去年五月，一名男子舉報，稱目擊案發經過，檢警重啟調查，確定死者是當時年僅17歲的林姓少女，循線查出是潘子鑑（42歲）、陳諭詩（43歲）、男子吳昶弘（40歲）和陳姓女子（38歲）所為。

檢方調查，當年林姓少女離家，受僱四名嫌犯合夥經營的檳榔攤，當時潘男為義務役軍人，擔心吸毒遭被害人檢舉，同時懷疑檳榔攤營收款短少是被害人所為，拘禁剃光頭髮、痛毆，林女一度逃離被抓回，最後被潘等人持開山刀砍殺、絞殺慘死。

去年8月檢方依殺人罪嫌起訴4人，檢察官痛斥4人泯滅人性、推諉卸責，建請法院從重量刑。桃園地院審理時，林父說女兒與四人沒有深仇大恨，卻「死得很悽慘」，請求法官重刑「否則對不起女兒」。

潘坦承參與棄屍、焚屍，但否認殺人；陳諭詩則坦承殺害林女，供稱案發後多次想自首，但沒有勇氣。桃院審酌二人手段、犯罪動機，認為惡性重大，判處無期徒刑。共犯吳昶弘在逃通緝中，陳姓女子因犯案時僅15歲，由少年法庭審理。

兩名被告和檢方皆上訴，檢方認為「判太輕」，應求處死刑。潘子鑑則表示他當時服役休假，在事發地一樓休息，是吳昶弘跑下樓說「失手打死『日本妹』」，他僅承認棄屍、焚屍。潘的律師表示，死者從被拘禁、凌虐到死亡、棄屍，前後約6天，潘沒有逃兵或不假離營的紀錄，不可能參與整起犯罪；陳諭詩和潘分手後鬧翻，立場與潘對立，質疑陳女說詞。

潘的律師說，其他被告或證人一開始都沒提到潘子鑑參與殺人，也質疑目擊者說看到「中年男子焚屍」的說法，一口氣聲請傳喚8、9名證人。

陳諭詩則說自己當時在賣檳榔，他和死者沒有恩怨，沒理由殺她，但她看到潘子鑑、吳昶弘、陳姓女子都現場。