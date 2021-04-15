中國口罩偽刻MIT鋼印 輸入負責人被判刑4月

博雅互動有限公司蘇姓女負責人涉違法輸入20萬片中國口罩，並要求刻上「M.I.T」冒充台製。新北地院今天依違反藥事法判處蘇女4個月徒刑、科罰博雅互動新台幣10萬元。可上訴。

判決書指出，未經主管機關核准，不得擅自輸入醫療器材。蘇女為博雅互動有限公司代表人，綜理公司業務，她明知公司未取得輸入醫療器材許可證，涉嫌違法輸入中國製口罩。

蘇女在民國109年7月間以新台幣55萬元代價，向一名在通訊軟體微信暱稱為「Justin」者聯絡訂購中國製造醫療口罩20萬片（成人口罩及兒童口罩各10萬片），並要求加上「M.I.T」 鋼印字樣。

去年8月間，蘇女以博雅互動為收貨人，利用海運自中國輸入這批口罩，財政部關務署基隆關發現貨物卸貨後沒有貨主出面提領，報警處理。

新北地方法院審理時，蘇女坦承犯行，法官認為蘇女涉違反藥事法「非法輸入醫療器材」罪及刑法「商品虛偽標記」罪，從一重以違反藥事法論處。

判決書指出，此案經檢察官與蘇女等在審判外達成協商合意，且蘇女等均已認罪，檢察官聲請改依協商程序而為判決，法院爰不經言詞辯論，於協商合意範圍內為協商判決。