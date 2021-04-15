藍議員詐領助理費改判 若不上訴將由連任失利的她遞補

國民黨台南市議員洪玉鳳為7連霸資深議員，她與丈夫郭勝煌被控以人頭擔任助理或以少報多，向台南市議會詐領助理補助費共1134萬多元，一審兩人均判2年、緩刑5年，檢方及洪玉鳳夫婦不服上訴，台南高分院今天宣判，各處有期徒刑1年10月，均褫奪公權5年，緩刑5年。針對是否上訴，洪回應「再說再研究」，根據選罷法，若洪放棄上訴，將由落選第一高票遞補，也就是民進黨籍前議員唐碧娥有機會遞補。

對於是否上訴，洪玉鳳目前尚未表明。南市選委會表示，根據選罷法第74條，若法院判決當選人有褫奪公權尚未復權，其缺額將由落選人依得票數的高低順序遞補，且遞補人的得票數須高於該選區得票數最低的當選人得票數一半。

本屆選舉中西區、北區有11人參選，當選6席，其中洪玉鳳獲9355票為得票數最低的當選人，民進黨籍唐碧娥則以6千多票成了落選頭，連任議員失利，若洪玉鳳放棄上訴，唐碧娥則有機會遞補。