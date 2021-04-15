網路筆戰被判有罪 以核養綠黃士修：判決有政治立場

擁核人士、以核養綠發起人黃士修嗆網友「小孬孬」被訴公然侮辱罪，台北地方法院今天判黃有罪，黃判拘役50日，得易科罰金5萬元；黃聽判之後表示「遺憾」、「不服」，稱會提上訴。

黃士修說，檢察官辦案切割事實與脈絡，無視網友先用提告對他加以威脅，並要抑制他發表可受公評的評論，一定會提起上訴。

黃士修說，台北地院的判決可能帶有政治立場，雖然他不願意質疑法官的操守，但他被判有罪，等於未來只要對網友或是帶有政治特定立場有任何負面的形容，都可能觸犯法律，與我國所保障的言論自由並不相符。

去年新冠肺炎疫情正烈時，衛福部宣布口罩輸出禁令延到6月，不過，香港屈臣氏4月17日卻指分店可買到中衛產製的口罩，黃士修在臉書貼文並附上新聞連結質疑「會不會是違規進口？」後，與網友互槓。