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調查局與美方辦線上研討會 打擊洗錢跨境犯罪

中央社 / 台北15日電

為強化台美執法合作，調查局與美國財政部國稅局合作今天舉辦「貪腐與洗錢防制線上研討會」，探討跨國洗錢犯罪態樣，研商精進打擊跨境犯罪偵辦技巧。

調查局發布新聞稿指出，美國財政部（Departmentof Treasury）執法部門國稅局（Internal RevenueService，簡稱IRS）規劃此次線上研討會，於台北時間今天上午9時至11時與法務部調查局舉辦貪腐與洗錢防制線上研討會，調查局國際事務處、待派法務秘書、國家安全維護處、洗錢防制處等近30名調查官與會。

會議由IRS犯罪調查國際訓練講師向調查局執法人員介紹、分享美國聯邦海外反腐敗法（Foreign andCorrupt Practices Act，簡稱：FCPA）及跨國洗錢等犯罪態樣，以海外行賄實際案例探討犯罪手法、觸犯法條、金融調查技巧、資產扣押情形及法院判決結果等。

新聞稿提及，美國財政部國稅局具備執法調查權，負責偵辦洗錢、資恐、逃漏稅、稅務詐欺等金融犯罪，與調查局業務職掌相關，長期在防制跨境犯罪領域保持良好合作。

為不使台美合作因疫情中斷，雙方舉辦線上視訊研討會，利用數位科技，讓彼此交流跨越時空限制，位於美東的IRS講師雖與台灣有12小時時差，仍不辭辛勞於當地時間晚上9時至11時配合台北時間參與會議，顯見美方對台灣執法機關的重視。

調查局近年來在打擊國際恐怖主義、洗錢、貪瀆，以及電腦犯罪與電信詐欺等跨境犯罪領域，多次與美國各執法機構合作密切，績效卓著，獲得聯合國反武擴專家小組、美國在台協會、聯邦調查局與緝毒局等執法單位高度評價，為此，IRS首次主動洽邀年度線上視訊執法合作研討會。

這次線上研討，雙方共同研商與精進打擊跨境犯罪偵辦技巧，除可提升調查局執法人員能量，也可強化雙方互動與瞭解，進而提高台美合作防堵跨境犯罪成效。

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