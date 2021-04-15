北市建管處爆弊案連坐3級？處長：該負責就負責

台北市爆發建管處人員涉嫌收賄，1日內火速簽准核發放使用執照，但恐未實際審查竣工圖資料、也未赴建案現場複查即發照。對此，北市工務委員會上午請建管處說明未來如何防弊，議員們認為此案恐非單一收賄案件，且台北市長柯文哲曾說若是系統性弊案，要連坐三級，對此，建管處長劉美秀說，該負責就負責。

建管處前謝姓幫工程司等人涉收受業者賄賂，護航核發使用執照、放行違建複查，1日內火速簽准核發使用執照，北檢前天發動搜索約談，訊後諭令謝男等9名官商以5到50萬元不等交保。

因涉案人未實際審查竣工圖資料、也未赴建案現場複查即「一日審照」過關。對此，劉美秀澄清，該建案施工後，在104年9月30日申請第一次申請使照，但文件不齊，11月20日審退，但謝姓幫工程司因肝病請假，由施工科王姓工程員接任，審退後11月25日申請複審，11月26日簽准，12月4日發使照，從申請到複查，其實並非「一日」審照。

不過議員徐巧芯認為，此案因承辦人員無視陽台外推已經違規，以及未赴建案現場實地勘查拍照，予以放行通過違建複查，議員王欣儀甚至懷疑業者是送假照片蒙混，沒有確實檢查就讓複檢過關，洪健益也懷疑可能是二次施工。

劉美秀說，為預防業者拿到使用執照後再違規、蓋違建，會發照後3至6月內去現場查看，此案業者在何時施工把陽台外推還不清楚，因過去有營造廠會先切結不會有二次施工情形，希望市府能一個月內就去現場檢查，市府原本會給予通融，但此案發生後，通融作法會先取消，一定要3至6月後再檢查。

對於如何有監督機制，確保工程員有親自去現場複檢？可能會用即時軟體或是line，攝影加自拍。另外，議員侯漢廷說，柯文哲曾說若是系統性弊案，要連坐三級，但此案是在104年發生，並非現在發生。劉美秀說，連坐三級是到處長，她該負責就負責，另外，涉案人員目前仍有3人在職，因已經不辦當時的業務，是否調職，會再考量。