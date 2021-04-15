快訊

潛艦國造恐因鋼料缺貨延宕 國安系統出面「關切」中鋼

誆緬甸金礦豐！名模王靜瑩前夫陳威陶涉吸金7億 遭調查局搜索

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市建管處爆弊案連坐3級？處長：該負責就負責

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導

北市爆發建管處人員涉嫌收賄，1日內火速簽准核發放使用執照，但恐未實際審查竣工圖資料、也未赴建案現場複查即發照。對此，北市工務委員會上午請建管處說明未來如何防弊，議員們認為此案恐非單一收賄案件，且台北市長柯文哲曾說若是系統性弊案，要連坐三級，對此，建管處長劉美秀說，該負責就負責。

建管處前謝姓幫工程司等人涉收受業者賄賂，護航核發使用執照、放行違建複查，1日內火速簽准核發使用執照，北檢前天發動搜索約談，訊後諭令謝男等9名官商以5到50萬元不等交保。

因涉案人未實際審查竣工圖資料、也未赴建案現場複查即「一日審照」過關。對此，劉美秀澄清，該建案施工後，在104年9月30日申請第一次申請使照，但文件不齊，11月20日審退，但謝姓幫工程司因肝病請假，由施工科王姓工程員接任，審退後11月25日申請複審，11月26日簽准，12月4日發使照，從申請到複查，其實並非「一日」審照。

不過議員徐巧芯認為，此案因承辦人員無視陽台外推已經違規，以及未赴建案現場實地勘查拍照，予以放行通過違建複查，議員王欣儀甚至懷疑業者是送假照片蒙混，沒有確實檢查就讓複檢過關，洪健益也懷疑可能是二次施工。

劉美秀說，為預防業者拿到使用執照後再違規、蓋違建，會發照後3至6月內去現場查看，此案業者在何時施工把陽台外推還不清楚，因過去有營造廠會先切結不會有二次施工情形，希望市府能一個月內就去現場檢查，市府原本會給予通融，但此案發生後，通融作法會先取消，一定要3至6月後再檢查。

對於如何有監督機制，確保工程員有親自去現場複檢？可能會用即時軟體或是line，攝影加自拍。另外，議員侯漢廷說，柯文哲曾說若是系統性弊案，要連坐三級，但此案是在104年發生，並非現在發生。劉美秀說，連坐三級是到處長，她該負責就負責，另外，涉案人員目前仍有3人在職，因已經不辦當時的業務，是否調職，會再考量。

台北市爆發建管處人員涉嫌收賄，北市工務委員會上午請建管處說明未來如何防弊。記者楊正海／攝影
台北市爆發建管處人員涉嫌收賄，北市工務委員會上午請建管處說明未來如何防弊。記者楊正海／攝影

違建 北市 收賄 柯文哲

延伸閱讀

南科效應建案增 台南山上國小新生及幼兒園增班

北市建管處涉收賄 官商9人交保

北市府建管處爆集體收賄 涉案業者交保

北市府爆收賄弊案護航廠商 建管處：如涉不法將嚴懲

相關新聞

南港輪胎前大股東陳威陶 涉吸金7億遭調查局搜索

調查局北機站獲報，指南港輪胎前大股東、藝人王靜瑩前夫的陳威陶，涉於2018年成立境外Super Pit Group（超級...

北市建管處爆弊案連坐3級？處長：該負責就負責

台北市爆發建管處人員涉嫌收賄，1日內火速簽准核發放使用執照，但恐未實際審查竣工圖資料、也未赴建案現場複查即發照。對此，北...

猛追女模獻愛被拒 恐怖男強載300公里她崩潰跳車全身傷

桃園楊姓男子愛慕廖姓女模特兒，追求多時贈送包包、衣服，後來想邀約吃晚餐被拒，竟失控將廖一路從桃園觀音強載南下近300公里...

黃士修評論口罩指網友「孬」 法官判處拘役50日

擁核人士、以核養綠發起人黃士修去年因新冠肺炎口罩供需時事，嗆網友一句「小孬孬」被訴公然侮辱罪，台北地方檢察署起訴黃，法院...

在台南地院前結仇欲開槍報復 卻誤認門牌號碼開錯槍

台中市民劉男去年受綽號「楠哥」的友人指示，與林男前往台南地院前助勢，與徐男等人發生衝突結怨，2天後，劉、林欲前往中市大雅...

基隆市引進聲音照相系統 執法首日揪出53輛高噪音車

基隆市環保局引進移動式聲音照相系統執法，本月6日在北寧路海洋大學路段首次使用，當天就查獲53輛車輛發出的噪音超標，分依噪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。