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外役監逃犯藍啟銘躲藏北市 刑事局逮捕歸案

中央社 / 台北15日電

法務部矯正署所屬外役監近10年曾有39人脫逃，尚有3名受刑人未緝獲。刑事局今天指出，經追查發現其中一名脫逃在外受刑人藍啟銘躲藏於北市松山區，7日將他逮捕移送歸案。

針對外役監發生脫逃事件，矯正署副署長蔡永生3月10日表示，近10年脫逃計39人，比率僅0.35%，迄今尚未緝獲受刑人僅3名，會積極精進人犯遴選機制，並加強戒護管理。

3名脫逃未緝獲受刑人，分別為藍啟銘、殷世翰及林子安。

刑事局今天發布新聞稿指出，受刑人藍啟銘原於法務部矯正署八德外役監服刑，他在去年8月利用倒垃圾無人看守之際趁隙逃逸，警方去年12月接獲通報後便展開偵辦。

經循線調查發現，逃逸的藍啟銘透過網路買賣權利車維生，並躲藏於北市松山區的親屬租屋處，專案小組見時機成熟於7日持台北地院核發搜索票，並會同台北市警察局信義分局到場執行搜索。

搜索時，現場人士都向警方宣稱不知藍啟銘的行蹤，且藍啟銘本人也謊報身分企圖躲過追緝，但仍被專案小組識破，立即將他逮捕，並於同日移送至新北地檢署歸案。

受刑人 北市 法務部

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