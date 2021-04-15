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標檢局4檢測員涉貪污案 二審判刑5至15年

中央社 / 台北15日電

經濟部標準檢驗局檢測員韓德政、鍾引祺、謝志誠、陳明煌涉嫌收受廠商賄款，對消防衣等檢測案放水。二審今天考量認罪及繳還賄款等情形，依貪污罪判4人5年至15年不等刑期。

全案緣於，檢調獲報指出，軍、警、消防單位及軍事機關在辦理制服採購時，因工作特殊需求，得標廠商須送往專業機關進行檢測，例如消防單位制服須能防火抗焰、各縣市政府停車通知單要能防雨，經檢測合格後，採購單位才能付款。

檢方起訴指出，韓德政、鍾引祺、謝志誠、陳明煌4人涉嫌收受新台幣5000元至數萬元不等代價，為無法通過檢測的布料、紙張作合格報告，讓採購單位藉此驗收、請款。鍾引祺、謝志誠自動繳交不法所得。

起訴書指出，疑似放水標案有30件，包括台北縣政府警察局（現已改制為新北巿政府警察局）98年度員警擋水透氣雙層風雨衣褲、國防部迷彩褲腰帶、運動長褲、台東縣消防局98年度義消人員制服等採購案，以及中油公司、台灣菸酒公司、交通部公路總局等單位工作服採購案。

一審依貪污等罪判4人6年至20年不等徒刑，案經上訴，二審由台灣高等法院審理，今天認定韓德政構成收賄9罪、圖利2罪；鍾引祺收賄18罪、行使公務員登載不實文書1罪；謝志誠收賄44罪、利用職務上機會詐取財物14罪、圖利1罪、普通詐欺1罪；陳明煌收賄4罪。

二審審酌，4人為檢驗員，具有公務員身分，本應廉潔自持，竟圖私利收賄，為廠商檢驗案護航，嚴重危害國家公務員形象，已破壞法律秩序及標檢局公正維護商品安全功能。

二審合議庭量刑部分，考量韓德政於偵查及本院審理時，面對行賄廠商指述歷歷證述，仍空言否認，未見悔意；鍾引祺於調查局及偵查中坦承犯行，卻在本院審理時翻供否認犯罪，犯後態度不佳；謝志誠於偵查及審理時均自白犯行，態度良好，已知悔悟；陳明煌於偵查及本院審理時，仍否認犯行以及各次犯罪所得財物金額較小。

二審今天依貪污等罪判韓德政15年、褫奪公權6年；鍾引祺15年、褫奪公權6年；謝志誠8年、褫奪公權4年；陳明煌5年、褫奪公權4年。全案可上訴。

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