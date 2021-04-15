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猛追女模獻愛被拒 恐怖男強載300公里她崩潰跳車全身傷

聯合報 / 記者曾健祐楊湛華／桃園即時報導

桃園楊姓男子愛慕廖姓女模特兒，追求多時贈送包包、衣服，後來想邀約吃晚餐被拒，竟失控將廖一路從桃園觀音強載南下近300公里到台南，控制他9個多小時，沿途還逆向狂飆揚言「同歸於盡」，廖最後嚇到跳車破相、全身擦挫傷，法院審理後依妨害自由判楊有期徒刑5月，可上訴。

檢警調查，楊男2019年12月15日下午等廖女結束外拍後，佯稱要一起吃晚餐開車載她，但對方上車表示想回家就拒絕，楊懷疑她另交男友，辜負他贈送的包包、衣服等心血，竟在車上恐嚇「我要跟妳同歸於盡」。

楊並沿途闖紅燈、逆向狂飆，並開上高速公路一路往南，廖女嚇到不斷要求下車、傳LINE向朋友求救，並經友人報案後，派出所員警播打廖女手機，經擴音告知楊男已遭定位，要求被和讓廖女下車離開。

但楊不罷休，竟將廖女手機丟出車外，直到晚間9點多開到國1南向291.5公里處時，廖女逼不得已乘機跳車逃離，全身臉部、四肢都有嚴重擦挫傷。

審理時，楊坦承載廖上車，因一時氣憤才故意往反方向駕駛，把廖女開車載到南部，但矢口否認恐嚇、妨害自由，辯稱當時被廖女欺騙，才想和她理論，但沒有危險駕駛，只是「想一起去台南吃飯」、「希望2人好聚好散」。

廖女證稱，當時和楊說「你這樣強迫我，我跟你連朋友都當不成」，結果楊男就瘋了，揚言同歸於盡，並開始逆向、狂飆，她嚇到立刻把安全帶繫好，後來楊男失去理智，自己脫身不了只好跳車。

法院審酌，楊男剝奪廖女自由過程，還恫稱「我要跟妳同歸於盡」，並沿路逆向、飆車，將手機丟出車外避免追查等，依妨害自由罪判處楊有期徒刑5月，得易科罰金。

楊男邀約廖姓女模被拒絕，竟從觀音強載她到300公里遠的台男，法院依妨害自由判楊5月。示意圖／ingimage
楊男邀約廖姓女模被拒絕，竟從觀音強載她到300公里遠的台男，法院依妨害自由判楊5月。示意圖／ingimage

恐嚇 模特兒

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