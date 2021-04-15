聽新聞
test
0:00 / 0:00
黃士修評論口罩指網友「孬」 法官判處拘役50日
擁核人士、以核養綠發起人黃士修去年因新冠肺炎口罩供需時事，嗆網友一句「小孬孬」被訴公然侮辱罪，台北地方檢察署起訴黃，法院審理，黃辯無罪，台北地方法院今天判黃拘役50日，得易科罰金5萬元。可上訴。
去年新冠肺炎疫情正烈時，衛福部宣布口罩輸出禁令延到6月，不過，香港屈臣氏4月17日卻指分店可買到中衛產製的口罩，黃士修在臉書貼文並附上新聞連結質疑「會不會是違規進口？」
其時，中衛緊急發聲明強調「是農曆年前的庫存」，網友與黃士修互槓，黃回應指網友「邏輯不通」，雙方網路筆戰，黃另嗆網友「回去多讀點書，我等你提告，一天沒收到起訴書，你就繼續當小孬孬」，網友提告黃涉公然侮辱罪。
黃士修稱，他是針對中衛是否違規提出合理評論，不過，檢方認為黃士修與網友間的留言並非評論，也與社會公益無關，將黃起訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言