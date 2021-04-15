黃士修評論口罩指網友「孬」 法官判處拘役50日

擁核人士、以核養綠發起人黃士修去年因新冠肺炎口罩供需時事，嗆網友一句「小孬孬」被訴公然侮辱罪，台北地方檢察署起訴黃，法院審理，黃辯無罪，台北地方法院今天判黃拘役50日，得易科罰金5萬元。可上訴。

去年新冠肺炎疫情正烈時，衛福部宣布口罩輸出禁令延到6月，不過，香港屈臣氏4月17日卻指分店可買到中衛產製的口罩，黃士修在臉書貼文並附上新聞連結質疑「會不會是違規進口？」

其時，中衛緊急發聲明強調「是農曆年前的庫存」，網友與黃士修互槓，黃回應指網友「邏輯不通」，雙方網路筆戰，黃另嗆網友「回去多讀點書，我等你提告，一天沒收到起訴書，你就繼續當小孬孬」，網友提告黃涉公然侮辱罪。