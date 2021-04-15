基隆市引進聲音照相系統 執法首日揪出53輛高噪音車

基隆市環保局引進移動式聲音照相系統執法，本月6日在北寧路海洋大學路段首次使用，當天就查獲53輛車輛發出的噪音超標，分依噪音管制法分處1800元到3600元罰鍰。環保局表示，基福公路、文化路等較長傳出汽機車噪音擾人路段，都會機動性架設聲音照相設備，揪出發出噪音的車輛。

汽機車改裝排氣管，行駛發出「轟轟轟」巨大噪音，讓其他人車苦惱不已。行政院環保署去年12月1日修正機動車輛噪音管制標準、使用中機動車輛噪音管制辦法，今年元旦起可透過認證合格的「聲音照相器」，取締高噪音車輛並開罰。基隆繼桃園市、新竹縣和台北市之後，本月啟用聲音照相科技執法。

環保局表示，聲音照相設備會依據不同道路速限規定分貝值，速限小於50公里管制標準86分貝，50至70公里90分貝，汽機車分貝值超標會被拍照取締。系統也能偵測改裝車輛使用未認證排氣管並開罰，如未改正，裁罰金額逐次遞增，最高可處3萬元。

使用聲音照相系統執法時，環保局會在架設點前方100到300公尺間，放置「前有聲音照相 請降低音量行駛」告示牌，提醒汽機車駕駛人注意。

環保局表示，聲音照相系統噪音計須每2年通過標準檢驗局檢定認證1次；系統每年須經環保署認可的噪音法規實驗室比對測試驗證1次；聲音校正器通過國家量測標準實驗室驗證，且噪音計每3天、聲音照相系統每5分鐘校正對時，透過3重認證執法公正。

分貝值超標車輛被拍照後，環保局會扣除環境背景干擾進行音量修正，並確認氣候條件符合無雨、風速小於每秒5公尺，並比對事件前後3秒影像，逐項釐清其他音源干擾，確認違法才會告發。