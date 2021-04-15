快訊

輝瑞疫苗將獲陸緊急授權 台商最快5月底有望自費施打

潛艦國造引國際情報戰 韓籍工程師疑遭「外力」施壓將分批離境

聽新聞
test
0:00 / 0:00

基隆市引進聲音照相系統 執法首日揪出53輛高噪音車

聯合報 / 記者邱瑞杰／即時報導

基隆市環保局引進移動式聲音照相系統執法，本月6日在北寧路海洋大學路段首次使用，當天就查獲53輛車輛發出的噪音超標，分依噪音管制法分處1800元到3600元罰鍰。環保局表示，基福公路、文化路等較長傳出汽機車噪音擾人路段，都會機動性架設聲音照相設備，揪出發出噪音的車輛。

汽機車改裝排氣管，行駛發出「轟轟轟」巨大噪音，讓其他人車苦惱不已。行政院環保署去年12月1日修正機動車輛噪音管制標準、使用中機動車輛噪音管制辦法，今年元旦起可透過認證合格的「聲音照相器」，取締高噪音車輛並開罰。基隆繼桃園市、新竹縣和台北市之後，本月啟用聲音照相科技執法。

環保局表示，聲音照相設備會依據不同道路速限規定分貝值，速限小於50公里管制標準86分貝，50至70公里90分貝，汽機車分貝值超標會被拍照取締。系統也能偵測改裝車輛使用未認證排氣管並開罰，如未改正，裁罰金額逐次遞增，最高可處3萬元。

使用聲音照相系統執法時，環保局會在架設點前方100到300公尺間，放置「前有聲音照相 請降低音量行駛」告示牌，提醒汽機車駕駛人注意。

環保局表示，聲音照相系統噪音計須每2年通過標準檢驗局檢定認證1次；系統每年須經環保署認可的噪音法規實驗室比對測試驗證1次；聲音校正器通過國家量測標準實驗室驗證，且噪音計每3天、聲音照相系統每5分鐘校正對時，透過3重認證執法公正。

分貝值超標車輛被拍照後，環保局會扣除環境背景干擾進行音量修正，並確認氣候條件符合無雨、風速小於每秒5公尺，並比對事件前後3秒影像，逐項釐清其他音源干擾，確認違法才會告發。

環保局表示，聲音照相科技執法的目的在防止車輛噪音擾民，處罰並非管制目的，希望車主避免不當改裝，或是行車時重踩、重催油門等駕駛習慣，同時適時保養維修，維護環境安寧。

基隆市環保局引進移動式聲音照相系統執法，架設點前方100到300公尺間，會放置「前有聲音照相 請降低音量行駛」告示牌。圖／基隆市環保局提供
基隆市環保局引進移動式聲音照相系統執法，架設點前方100到300公尺間，會放置「前有聲音照相 請降低音量行駛」告示牌。圖／基隆市環保局提供
基隆市環保局引進移動式聲音照相系統，本月6日在北寧路段首次執法，拍攝高噪音車輛依法告發。圖／基隆市環保局提供
基隆市環保局引進移動式聲音照相系統，本月6日在北寧路段首次執法，拍攝高噪音車輛依法告發。圖／基隆市環保局提供

噪音 超標 基隆

延伸閱讀

乾旱若裝山泉水飲用 南投縣環保局這項服務不要錯過

犬貓路殺不再丟垃圾車 基隆專用箱上路體面走最後一程

竹市焚化爐南側海提破損多月 環保局估年中完成修復

網紅深夜開跑車炸街惹議 北市環保局：將調查車號通知到檢

相關新聞

孫道存「又老又病生命有限」想減刑 最高法院也不准！

太平洋電線電纜公司前董事長孫道存掏空資產200億元入監3年刑滿出獄，但另侵占太平洋網球基金會、孫法民文教基金會公款被判刑...

在台南地院前結仇欲開槍報復 卻誤認門牌號碼開錯槍

台中市民劉男去年受綽號「楠哥」的友人指示，與林男前往台南地院前助勢，與徐男等人發生衝突結怨，2天後，劉、林欲前往中市大雅...

基隆市引進聲音照相系統 執法首日揪出53輛高噪音車

基隆市環保局引進移動式聲音照相系統執法，本月6日在北寧路海洋大學路段首次使用，當天就查獲53輛車輛發出的噪音超標，分依噪...

台南七屆議員洪玉鳳夫婦詐領助理費 二審改判1年10月

連任七屆的國民黨台南市議員洪玉鳳及先生郭勝煌，被控以人頭擔任助理或以少報多，向台南市議會詐領助理補助費，計1134萬多元...

鑽漏洞吃萬元霸王餐 男操作外送員手機「實收0」遭起訴

曾擔任foodpanda外送員的劉姓男子，去年6月涉嫌鑽漏洞吃萬元霸王餐，用外送平台點餐至汽車旅館，再取餐時向準備收款的...

3名20歲男子持假槍搶柑仔店 老闆選擇原諒還向法官求情

20歲陳姓男子積欠債務被逼債，同齡林姓、賴姓男子，去年8月22日晚上騎乘機車到台南市白河區鄉下柑仔店，佯裝購物走向櫃台，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。