台南七屆議員洪玉鳳夫婦詐領助理費 二審改判1年10月

連任七屆的國民黨台南市議員洪玉鳳及先生郭勝煌，被控以人頭擔任助理或以少報多，向台南市議會詐領助理補助費，計1134萬多元，一審兩人均判2年、緩刑5年，檢方及洪玉鳳夫婦不服上訴，台南高分院今天宣判，各處有期徒刑1年10月，均褫奪公權5年，緩刑5年。巧合的是，今天是洪玉鳳72歲的生日，是否上訴，她表示「再說再研究」。

洪玉鳳為原台南市議會第13-16屆議員，縣市合併升格第1-3屆議員，是資深議員。洪玉鳳及先生郭勝煌被控向市議會詐領改制後1至3屆議員助理補助費計1134萬多元。

一審合議庭認為，洪玉鳳夫婦均已坦認不諱，並相關證人等證述及資料佐證。洪玉鳳夫婦辯稱，挪用款項是因議員服務需支付大量費用，議員的薪資與其他法定補助款不足以支應其花費，但流向既非助理費用或業務範圍內，合議庭認仍構成利用職務機會詐取財物犯行。

一審審酌兩人自白且繳回犯罪所得，雖犯行橫跨3屆，仍以同一不實申報並挪用補助費用同一犯行論處，且考量兩人年齡及身體狀況，給予緩刑。一審認判兩人犯貪汙罪等均判2年、緩刑5年，並繳交公庫100萬元，褫奪公權5年。