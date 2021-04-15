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鑽漏洞吃萬元霸王餐 男操作外送員手機「實收0」遭起訴
曾擔任foodpanda外送員的劉姓男子，去年6月涉嫌鑽漏洞吃萬元霸王餐，用外送平台點餐至汽車旅館，再取餐時向準備收款的李姓外送員稱「幫我按實收0，我補貼你300元」導致訂單取消。士林地檢署認為，劉的行為導致foodpanda自行吸收餐費，依間接毀損罪嫌起訴。
起訴指出，劉男在去年6月29日晚上8點，用手機在foodpanda平台點餐龜山區一家手創料理，包含生魚片、龍膽斑魚、海龍王、四人套餐等，共要價11808元餐點，取餐時向無經驗、準備收款的李姓外送員稱「幫我按實收0，我補貼你300元」
李姓外送員交付手機給劉男，劉操作「實收0」導致訂單取消，旋即拿走餐點並付給李300元。李姓外送員在餐點被取走後，發現狀況不對，回報平台發生此狀況，foodpanda公司得知權益受損憤而提告。
劉男曾擔任外送員，知悉外送平台營運模式，包含消費者若在外送員送達10分鐘內未取餐，外送平台將取消交易、自行吸收餐費，餐點則由外送員處置。劉男到案後供稱，一開始沒有接到電話，下樓有點晚，以為李姓外送員已經按下「實收0」，坦承操作外送員的手機，辯稱「喝酒沒有想太多」
檢方認為，劉男明知外送平台規定，鑽漏洞吃霸王餐，向朋友等人先收取了餐點費用，取餐卻涉嫌拿走李姓外送員手機，按下「實收0」導致訂單取消，外送平台需自行吸收餐點，事後也沒退款給朋友。劉的行為意圖損害他人，用詐術導致外送平台需自行吸收餐費，涉犯間接毀損罪，依法起訴。
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