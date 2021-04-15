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孫道存「又老又病生命有限」想減刑 最高法院也不准！

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

太平洋電線電纜公司前董事長孫道存掏空資產200億元入監3年刑滿出獄，但另侵占太平洋網球基金會、孫法民文教基金會公款被判刑1年6月確定，檢方聲請定應執行刑，法院裁定4年3月徒刑，也就是孫還要再服刑1年多，孫提抗告，台灣高等法院裁定駁回；孫不服再抗告，也被最高法院駁回確定，孫也已在13日向台北地檢署報到發監。

孫道存因連續行使偽造私文書等罪，經判3年徒刑，另公益侵占罪，判刑1年6月確定，檢察官聲請定應執行刑，台北地方法院審酌後，定應執行4年3月。

孫不服提抗告，稱他擔任太平洋電線電纜公司董事長期間和擔任公益法人理事長期間所犯，犯罪動機、情境相似，非難重複程度高，他現在已經71歲，又生病，他已經關了3年，體悟不能犯罪，已無入監矯正必要，「生命十分有限！」

孫認為，若入監再執行1年3月，痛苦將成等比方式增加，有不符罪責相當的過苛情形，請求定執行刑減為3年2月；但高院認為，孫道存前後兩案身分不同、侵害對象有別，犯罪時間至少相隔3、4年以上，顯是出於不同犯意，且從診斷證明書來看，孫結束放射線治療後，需定期追蹤與檢查，施打針劑與口服藥物，如發監執行，監所可依醫囑妥善照料，認為孫抗告的理由是一己之見，駁回抗告。

孫道存不服再抗告，但最高法院也駁回確定；在最高法院尚未裁定前，孫道存13日已向台北地檢署報到，發監執行。

孫道存。圖／聯合報系資料照片
孫道存。圖／聯合報系資料照片

孫道存 台灣高等法院 檢察官 掏空

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