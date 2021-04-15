為免營運不下去 光電廠商分期繳清1800萬欠稅

北市某太陽能光電系統廠商因欠稅等逾1800萬多元，遭行政執行署台北分署查扣財產，廠商怕影響營運請求分期還款獲准，全案於3月清償終結，再現執行機關也有溫暖有情的一面。

全案緣於，光電系統公司因滯納營利事業所得稅、勞工退休金條例費用合計新台幣1800萬餘元，經財政部台北國稅局文山稽徵所及勞動部勞工保險局於108年起陸續移送台北分署執行。台北分署受理後，隨即查封這家公司位於文山區不動產並扣押銀行存款。

公司負責人後來偕同會計師前往台北分署表達，公司為誠信經營，如果資產受扣押，可能導致各大銀行降低其信用評等，使公司信譽、形象受損，將來周轉告貸無門，營運有陷入困境之虞；若遭銀行抽掉營運資金，將重創營運，後續也無力清償欠稅等款項，請求能辦理分期繳納。

台北分署審酌負責人展現高度重視商譽及積極處理欠稅及欠費的正面態度，考量協助綠能產業永續經營，以貫徹政府能源政策的必要性，決定寬緩執行措施，暫緩執行查扣財產，輔導辦理分期繳納。

分署人員表示，負責人先行籌措250萬元繳納部分稅款，餘款則分11期繳納，全案因而順利徵起，並於3月間確認清償終結，再次展現行政執行機關在鐵腕實現公義外，也有溫暖有情的一面。