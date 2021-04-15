3名20歲男子持假槍搶柑仔店 老闆選擇原諒還向法官求情

20歲陳姓男子積欠債務被逼債，同齡林姓、賴姓男子，去年8月22日晚上騎乘機車到台南市白河區鄉下柑仔店，佯裝購物走向櫃台，向鄭姓老闆表示不算付錢，還開口要借2000元花用遭拒，林、賴分持兩把空氣槍指向鄭頭部並壓制在櫃台後方，搶走現金1萬及香菸5包後逃逸，警方前往高雄市，林、賴正為陳慶生時逮捕歸案，老闆選擇原諒為3人求情，台南地院各處3年10月徒刑。

檢警調查，陳、林、賴3人都20歲、住高雄市，因在網路結識台南白河在地女子交往，所以對白河區略有熟悉，因此，當天晚間9時50分相中白河區大排竹相中一間柑仔店持空氣槍強盜。

3人搭乘機車來到柑仔店，假裝購物走近櫃台，林向鄭姓老闆表示不打算付錢，且向他借款2000元花用遭拒。林便取出預藏的空氣槍指向鄭頭部，並把他壓制在櫃台後方，鄭試圖反抗，賴也取出另把空氣槍指向老闆，要求對方不要反抗，最後任由林取走店內收銀機裡的現金1萬元及桌上香菸5包揚長而去。

案發後，警方循線前往高雄市，將3人逮捕，3人均坦承犯行。辯護人則提出提出相關戶口名簿、身心障礙證明等，指出3人都來自弱勢家庭，審判前也和老闆達成民事調解，當場聯手賠償6萬1000元。

鄭姓老闆表示，3人說希望他能夠原諒3人，他看3人應該也不是專門在搶人的，他是認為3人不是專門在搶人，所以他是非常生氣，但是他又看到3人都不是什麼樣的壞人，他想3人可能一時貪念人家的錢財，一時衝動才起意的。最後，他選擇願意原諒3人，並請求法院從輕量刑。

台南地院合議庭認為，3人中的兩人犯罪時才剛滿20歲，一人剛滿20歲兩個月。對於3個非常年輕，過往沒有判刑紀錄，思慮顯然不成熟，事後努力悔改補過的莽撞青年，生平第一次面對刑罰要判處7年徒刑，過於嚴苛，因此，根據刑法第59條酌量減輕其刑。