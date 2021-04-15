郵局金牌女業務吸金逾6億 台高院判10年刑、吐1.9億

中華郵政瑞芳郵局張姓業務員任職期間，私自以一次繳清扣抵利息的保費，或繳100萬元每年享有4%以上年息，共招徠887張郵政簡易壽險保單，收受保險金高達6億多元。張女因投資失利，無力支付客戶後續保費而曝光。基隆地方法院依銀行法判張女10年徒刑，台灣高等法院今撤銷改判，但仍維持10年刑，沒收或追徵未扣案的1億9538萬元。

張女擔任瑞芳郵局業務員，負責窗口一般行政兼辦郵政簡易壽險銷售等業務。張女為賺取業績與收受款項、資金運用，自2010年起在瑞芳郵局私下承諾欲投保客戶，若將首期應繳保費繳納成功後，即可以期滿保險金預扣年息4%計算，並躉繳所餘保費，如同坊間金融業美金保單，可享有4%高額年息。

以6年期「簡易人壽吉利保險」為例，依中華郵政所定繳款方式，應每年繳納保費16萬多元（依保戶年齡變動，年齡越大保費越貴），6年合計應繳96萬多元，期滿後始可領回100萬元。

張女私下承諾保戶，僅需躉繳76萬元後，就不用再依規定年繳保費，期滿後也可領回100萬元；或由保戶躉繳100萬元，6年依4%年息計算共24萬元，另附送1萬元保額，6年期滿可領回125萬元方式招徠客戶。

張女提供的投保方式利率優於中華郵政所原本規定，民眾爭相向張女投保。張女對不特定多數人非法收受款項、資金，並約定給付與保費顯不相當利息，即張女向保方所稱的退佣。

從2010年起到2017年6月間，張女以這種方式招攬郵政簡易壽險共887件，收受保險金達6億2427萬8615元，導致中華郵政損害達2億6505萬1104元；中華郵政遭誤導，還給付張女198萬7517元佣金。

郵局2017年6月19日接獲檢舉，展開內部調查，瑞芳郵局同年6月29日解除張女辦理儲、匯、壽險工作權限。全案經中華郵政提告，調查局基隆市調查站偵辦後送辦。張女另由中華郵政政風人員陪同到廉政署自首，因非屬公務員，廉政署函請基隆地檢署偵查、起訴。

基院審理時，張女否認違反銀行法、違反簡易人壽保險法、行使業務登載不實文書、詐欺等犯行，辯稱所有的保單從頭到尾都是賺業績，不是要賺獎金跟吸取資金。她從未主動跟保戶提起要做這項保單，「都是客戶一個傳一個直接找我……我完全不知道這樣做是犯法的」。她說，長官都看過她承接的保單，沒有人告訴她那是違法的，甚至鼓勵她繼續做業績。

一審指出，依照中華郵政訂定方式繳納保費，保戶6年期滿可享保險利益3萬多元，但依張女一次躉繳保費方式，6年期滿保戶可得24、25萬元高額利息（或稱退佣），年利率達5.26%以上。張女以躉繳保費4％的利息，向不特定人招攬郵政簡易壽險，較一般銀行最優惠存款、債券市場債務利率高，自屬「與本金顯不相當之紅利、利息、股息或其他報酬」行為。

基院以張女向保戶收取躉繳保險費後，保險金存入自己或不知情配偶、子女及親戚帳戶，部分供繳納客戶後期保費，部分用於投資基金、債券及美金保單等金融商品，認定觸犯銀行法，判10年徒刑。

高等法院認為張女犯銀行法第125條「犯罪獲取之財物或財產上利益達新台幣1億元以上」，判她有期徒刑10年，且未扣案的1億9344萬餘元應發還被害人或沒收、追徵，另外一筆沒扣案的193萬餘元也沒收。