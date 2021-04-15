影／掛羊頭賣狗肉 棋牌社變相經營麻將賭場16人送法辦

張姓男子涉嫌以棋牌社為名，暗中經營麻將賭場抽頭，苗栗縣頭份警分局針對轄內疑似賭博場所加強蒐證，前晚由檢察官指揮偵辦，在頭份市自強路查獲張姓男子「掛羊頭賣狗肉」開設的賭場，將他及工作人員、賭客共16人依賭博罪嫌移送法辦。

頭份警分局鑒於近來各地有棋牌社合法掩護非法賭博的情形，年初即針對轄內疑似賭博場所加強蒐證、監控，其中位於頭份市自強路一處「棋牌社」疑似掛羊頭賣狗肉從事賭博，分局隨即成立專案小組，並報請苗栗地檢署檢察官指揮偵辦。

經1個多月執行網路巡邏、監看及情資佈建，警方13日晚間7點30分見時機成熟，持法院搜索票執行搜索，當場查獲張姓男子以棋牌社為幌子，實際經營抽頭麻將賭場，現場有11桌電動麻將桌，在場賭客有14人，另有1名員工，警方查扣賭資及抽頭金6萬4630元、會員帳冊、監視器主機、電腦主機、籌碼70萬餘元等證物，在場賭客都坦承參賭，全案依刑法第268條賭博罪嫌移送檢方偵辦。