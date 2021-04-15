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嘉義男蝦皮網300元賣精液？檢不起訴 但真有人在賣
嘉義市蔡姓男子日前網路貼文以300元兜售精液，經衛生局認為違反人工生殖法，截圖函送嘉義地檢署偵辦，檢偵辦時未發現網頁，蔡男也否認犯行，檢訊後認為罪嫌不足，做不起訴處分。
台北市政府法務局去年11月透過網路發現，蝦皮拍賣網有賣家疑似販售男性精液，認為作法違反人工生殖法，經截圖調查發現該賣家蔡男設籍嘉義市，將該案件移請嘉義市衛生局查處，嘉市衛生局依法函送嘉義地檢署偵辦。
檢察官傳訊31歲蔡男到案，蔡辯稱「賣的不是精液」，檢方依照嘉義市衛生局所附蝦皮網頁資料，無法判斷蔡男販賣物品為何，上網查詢該網頁也不存在，因此無法判定網頁實際內容，蔡男和其他買家互動為何。
另北市法務局也表示僅有截圖資料，並沒有購買商品，無法提供截圖以外證據；檢察官認為證據不足證明蔡有違法犯行，依罪嫌不足做不起訴處分。
蔡男雖否認透過網路販售精液，但網路販售精液事件的確存在，新北市黃姓男子去年因缺錢上拍賣網站網拍精液，每瓶開價350元到550元，還賣了一百多次，新北地檢署日前查辦，黃男坦承犯行、賺了3萬多元，檢訊後依違反人工生殖法之營利販賣生殖細胞罪，做緩起訴處分，但需繳交國庫5萬元。
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