快訊

徐乃麟又怒了！ 髒話飆罵博恩「我錯了嗎」

丹麥停打AZ疫苗…我接種是否調整？ 指揮中心14時說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉義男蝦皮網300元賣精液？檢不起訴 但真有人在賣

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導

嘉義市蔡姓男子日前網路貼文以300元兜售精液，經衛生局認為違反人工生殖法，截圖函送嘉義地檢署偵辦，檢偵辦時未發現網頁，蔡男也否認犯行，檢訊後認為罪嫌不足，做不起訴處分。

台北市政府法務局去年11月透過網路發現，蝦皮拍賣網有賣家疑似販售男性精液，認為作法違反人工生殖法，經截圖調查發現該賣家蔡男設籍嘉義市，將該案件移請嘉義市衛生局查處，嘉市衛生局依法函送嘉義地檢署偵辦。

檢察官傳訊31歲蔡男到案，蔡辯稱「賣的不是精液」，檢方依照嘉義市衛生局所附蝦皮網頁資料，無法判斷蔡男販賣物品為何，上網查詢該網頁也不存在，因此無法判定網頁實際內容，蔡男和其他買家互動為何。

另北市法務局也表示僅有截圖資料，並沒有購買商品，無法提供截圖以外證據；檢察官認為證據不足證明蔡有違法犯行，依罪嫌不足做不起訴處分。

蔡男雖否認透過網路販售精液，但網路販售精液事件的確存在，新北市黃姓男子去年因缺錢上拍賣網站網拍精液，每瓶開價350元到550元，還賣了一百多次，新北地檢署日前查辦，黃男坦承犯行、賺了3萬多元，檢訊後依違反人工生殖法之營利販賣生殖細胞罪，做緩起訴處分，但需繳交國庫5萬元。

不少網友都在網路討論，買精液的用途？記者卜敏正／翻攝
不少網友都在網路討論，買精液的用途？記者卜敏正／翻攝

衛生局 嘉義 蝦皮拍賣

延伸閱讀

影／國一北上嘉義段貨車自撞護欄 駕駛當場失去意識

社區力量搶救 嘉義大埔江家梅園重生十年有成

飛龍在天！嘉義新地標橫跨台1線 民雄之森景觀跨橋吸睛

嘉義9公頃空地「建國二村」新都更案通過 公設先曝光

相關新聞

鄭性澤獲冤獄賠償1728萬後 再以被警刑求提國賠被駁回

鄭性澤被控於19年前槍殺刑警蘇憲丕，4年前再審改判無罪定讞，被羈押4322日，獲冤獄賠償1728萬8000元。鄭再以遭警...

撞毀台積電半導體精密製程設備 通運公司判賠340萬

晶圓代工龍頭台積電公司3年前進口一批半導體蝕刻製程設備，承攬的上游通運公司委託下游廠商載運，袁姓曳引車司卻在桃機長榮倉儲...

嘉義男蝦皮網300元賣精液？檢不起訴 但真有人在賣

嘉義市蔡姓男子日前網路貼文以300元兜售精液，經衛生局認為違反人工生殖法，截圖函送嘉義地檢署偵辦，檢偵辦時未發現網頁，蔡...

郵局金牌女業務吸金逾6億 台高院判10年刑、吐1.9億

中華郵政瑞芳郵局張姓業務員任職期間，私自以一次繳清扣抵利息的保費，或繳100萬元每年享有4%以上年息，共招徠887張郵政...

炫精神病可免役CP值高遭控煽惑 法官認寫自身體驗無罪

莊姓男子在Dcard網站張貼「我們與免役的距離」一文，桃園地檢署認為他煽惑他人避免徵集，依妨害兵役治罪條例起訴，但桃園地...

檢察長調動檢察官論壇發燙　法務部：不宜散布不實言論

針對檢察官論壇近日留言，被基層檢察官認為與檢察長人事調動有關，法務部官員今天表示，歡迎檢察官提供任何寶貴建議，法務部長蔡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。